В Киеве сдают самую маленькую квартиру: унитаз посреди комнаты, низкие потолки и кровать рядом со стиралкой 

В Киеве сдают в аренду одну из самых маленьких квартир площадью всего в 12 квадратов. За 4300 грн предлагают жилье в подвальном помещении, с потолками "не для высоких", стиральной машинкой рядом с кроватью. Квартира состоит из двух небольших помещений. В одном из которых находятся коммунальные коммуникации всего дома и туалет посреди комнаты.

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Об этом говорится в опубликованном объявлении на одной из крупных площадок. Квартира находится в частном доме в 10 минутах езды от метро Лыбедская. Судя по фотографиям, собственник помещения в качестве квартиры предлагает свой небольшой подвал. В объявлении говорится об "авторском ремонте" (с ним можно ознакомиться на фото).

Минимальная площадь однокомнатной квартиры согласно Государственным градостроительным нормам не может быть меньше 30 кв. А это в 2,5 раза больше, чем площадь жилья из указанного объявления.

"Плюс частного сектора, кроме всего прочего, еще и в том, что шашлык можно делать прямо в четырех метрах от входной двери. А наличие минусов мне не известны", – написал автор объявления.

Также собственник жилья уточнил, что квартира подойдет "для одинокого отшельника". При этом он должен быть невысокого роста, так как "потолок низкий и человеку высокого роста пользоваться сантехническим уголком может быть некомфортно".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, с 2022 года аренда 1-комнатной квартиры подорожала практически во всех регионах Украины. Больше всего – в Закарпатской области, где с января средняя цена выросла на 86,8%: с 4313 до 8056 грн (+3743 грн).

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