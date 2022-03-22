Японский телеком-гигант приостановил продажи и инвестиции в Россию

Одна из крупнейших телекоммуникационных компаний Японии NEC приостановила будущие продажи и инвестиции в РФ. Причина – развязанная ею война в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба компании. Также NEC передаст 500 тыс. евро Всемирной продовольственной программе ООН "на гуманитарную помощь пострадавшим [от войны] в Украине".

"Помимо соблюдения правил правительства Японии и международного сообщества, NEC Group приостановила все будущие продажи продуктов и услуг в России. А также будущие инвестиции в этой стране", – говорится в сообщении.

Кроме того подчеркивается: американская "дочка" компании – Netcracker Technology – реализовала "ряд инициатив по оказанию помощи и поддержке своим работникам в Украине и их семьям", включая помощь в эвакуации и обеспечении жильем. В частности, она "переместила в более безопасные места в Украине и за границей" более 700 своих украинских сотрудников.

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В свою очередь, крупнейший нефтеперерабатывающий завод Японии Eneos Holdings Inc принял решение отказаться от российской нефти. Старые контракты закончатся в апреле, а новые заключать не станут.

Как отметил глава компании Цутому Сугимори, контракты на закупку российской нефти, которые Eneos подписала до начала вторжения 24 февраля, будут выполняться без проблем с финансовыми расчетами и отгрузкой. Следовательно, ожидается, что последняя российская нефть для компании будет поступать в Японию примерно до апреля.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что премьер-министр Японии Фумио Кисида потребовал от своего индийского коллеги Нарендре Моди занять четкую позицию в отношении развязанной Кремлем войны в Украине. Он подчеркнул, что полномасштабное вторжение войск РФ на территорию Украины потрясло "основы международного порядка".

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