Японские автогиганты сбегают из России: поставки машин, мотоциклов и запчастей остановлены

Ксения Капустинская
Рынки и компании
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Honda и Mazda останавливают работу с Россией
nosound
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Японский автопроизводитель Honda прекращает экспорт автомобилей, мотоциклов и другой продукции в Россию. А Mazda больше не будет поставлять запчасти на свой завод в РФ.

Об этом сообщило агентство Nikkei. Агентство отмечает, что в целом в Японии набирают обороты отказы бизнеса вести дела с Россией.

"По мере того как все больше компаний заявляют о поддержке экономических санкций против России, введенных США, Европой и Японией, деловая среда в целевой стране (РФ. – Ред.) быстро ухудшается. Российская валюта быстро теряет ценность", – отмечает издание.

Японские автокомпании – далеко не единственными в мире прекращают вести дела с РФ. В частности:

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