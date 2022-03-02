Японские автогиганты сбегают из России: поставки машин, мотоциклов и запчастей остановлены

Прослушивание новости на данный момент не доступно

Японский автопроизводитель Honda прекращает экспорт автомобилей, мотоциклов и другой продукции в Россию. А Mazda больше не будет поставлять запчасти на свой завод в РФ.

Об этом сообщило агентство Nikkei. Агентство отмечает, что в целом в Японии набирают обороты отказы бизнеса вести дела с Россией.

"По мере того как все больше компаний заявляют о поддержке экономических санкций против России, введенных США, Европой и Японией, деловая среда в целевой стране (РФ. – Ред.) быстро ухудшается. Российская валюта быстро теряет ценность", – отмечает издание.

Японские автокомпании – далеко не единственными в мире прекращают вести дела с РФ. В частности:

Видео дня

BMW приостановил производство автомобилей в России.

в число авто, которые отказались экспортировать свои машины в Россию, вошли: Volvo, Ford, Skoda, Volkswagen, Cadilac, Chevrolet, Audi, General Motors, GMC, Jaguar, Buick.

немецкая Daimler Truck также сообщила, что приостанавливают свой бизнес в России;

шведские Volvo, Scania и Ericsson объявили о приостановке деятельности в РФ;

Mercedes-Benz Group рассматривает юридические варианты скорейшей продажи своей 15%-ной доли в российском КамАЗе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!