BMW приостановил производство автомобилей в России

BMW прекращает производство автомобилей бренда на мощностях "Автотора" в городе Калининград (РФ). Также было принято решение прекратить поставлять автомобили в Россию.

Об этом сообщает The Wall Street Journal. После нападения РФ на Украину целый ряд автопроизводителей объявил о приостановке работы на территории страны-агрессора.

Ранее в число авто, которые отказались экспортировать свои машины в Россию, вошли: Volvo, Ford, Skoda, Volkswagen, Cadilac, Chevrolet, Audi, General Motors, GMC, Jaguar, Buick. Немецкая Daimler Truck также сообщила, что приостанавливают свой бизнес в России.

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Шведские компании Volvo, Scania и Ericsson объявили о приостановке деятельности в РФ. Ранее в Volkswagen заявляли, что на этой неделе приостановит производство на несколько дней на двух немецких заводах. Причина – задержки с поставками запчастей, произведенных в Украине.

Как сообщает Handelsblatt, Mercedes-Benz Group рассматривает юридические варианты скорейшей продажи своей 15%-ной доли в российском КамАЗе. Представитель Mercedes сказал, что деловая активность должна быть пересмотрена в свете текущих событий.

Как сообщал OBOZREVATEL, система мобильных платежей Apple Pay теперь не работает в России. Такие меры ввели в корпорации Apple в ответ на вторжение РФ в Украину.