Яхту российского олигарха продадут: после вторжения РФ в Украину он кинул шикарное судно в Карибском бассейне

Яхту российского миллиардера и бывшего члена Совета Федерации РФ Андрея Гурьева продадут на аукционе. Суперяхта Alfa Nero фактически была оставлена и не обслуживается, она оформлена на оффшорную компанию, однако США уверены, что ее владеет Гурьев.

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Как пишет The Gurdian, судно было запрошено в Карибском бассейне после вторжения РФ в Украину. Власти Антигуа и Бурбуды предупредили, что спустя 10 дней яхту продадут на аукционе, она достанется тому, кто предложит большую сумму.

Примерная стоимость яхты составляет 81 млн долларов. Сам Гурьев находится под санкциями, он больше не может пользоваться своей яхтой. Миллиардер купил яхту еще в 2014-му за 120 млн долларов. Санкции против Гурьева ввели в прошлом году. Состояние миллиардера оценивается в 10 млрд долларов, которые он заработал на компании по производству удобрений "ФосАгро".

Alfa Nero имеет собственный бассейн, салон красоты, джакузи, вертолетную площадку. Пользовались яхтой сын миллиардера вместе со своей супругой. Сам Гурьев отказывается признать, что яхта находится в его собственности.

Как ранее писал OBOZREVATEL, ранее у российского олигарха Романа Абрамовича нашли 10 яхт и судов. Все они оформлены на оффшорные компании.

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