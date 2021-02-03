Один из крупнейших девелоперов Украины Вагиф Алиев в интервью Liga заявил, что он лично привел шведского ритейлера IKEA. Содействовал этому мэр Киева Виталий Кличко, а все остальные, кто приписывает себе это достижение, говорят неправду.

OBOZREVATEL публикует разговор девелопера с журналистами, в котором он кратко рассказал о планах открыть второй магазин IKEA и новых проектах.

– Правда ли, что у вас подписано эксклюзивное соглашение с IKEA и они могут открывать магазины только в ваших ТРЦ?

– Не могу разглашать детали сотрудничества, но IKEA идет с нами во все наши торговые центры, потому что мы делаем лучшие центры в Европе.

Я могу сказать, что IKEA сюда привел лично. Мы с Виталием Владимировичем Кличко были в процессе интенсивных переговоров. Он единственный, кто помогал, гарантировал им: я сделаю то, что надо. Все, кто говорят, что привели IKEA в Украину, лгут.

– Вы анонсировали открытие второй IKEA 1 сентября в Ocean Mall. Он будет открыт в таком же формате?

– Да, будет небольшой магазин в торговом центре. Затем будем открывать три IKEA по 40 000 кв. м (первый магазин имеет площадь 5000 кв. м. – Ред.)

– У вас есть и другие проекты. На каком этапе строительство ТРЦ Южный, центра на Лесной? Вы их заморозили?

– Все будет, все строится. И когда говорят, что я что-то там заморозил, это не так. Я не хочу "положить" город стройками. Мы потихонечку по 2-3 объекта запускаем.

– Что будет на месте книжного рынка Петровка на участке, который вы купили?

– Будет Petrovka Mall. До конца года мы постараемся построить там building mall – делаем свою сеть строительных магазинов во всех наших торговых центрах. А потом будем наращивать торговый центр. Там же будет открыта IKEA.

– А ничего что две IKEA будут находиться рядом?

– Ничего. Город с каждым годом растет, люди сюда едут на учебу, на работу. На каждый магазин будет свой покупатель.

Мы больше нужны IKEA, чем она нам. Они с 1991 года изучали поток людей возле каждого метро, и знают когда, кого и сколько там бывает.

– Какой будет сеть ваших building mall?

– Мы откроем сразу четыре строительных молла в четырех районах весной следующего года. Но где конкретно – не скажу, чтоб конкуренты не знали. А до конца 2022 года нарастим сеть еще на шесть магазинов.

В Киеве будет 10 магазинов площадью 30 000-40 000 кв. м в каждом ТРЦ. Девять из них будут в непосредственной близости от метро.

Сначала мы будем делать building mall, а потом уже достраивать торговые центры.

– То есть вы станете прямым конкурентом Эпицентра?

– Мы будем конкурировать со всеми – с Эпицентром, с Леруа Мерлен, вообще со всеми.

– Сколько денег планируете вложить в сеть building mall?

– Гораздо меньше, чем в любой торговый центр. Мы берем кредиты, продали бизнес-центр Парус.

– Кому продали Парус?

– Иностранцы какие-то купили, сделка закрыта месяца два назад. И все деньги от Паруса, все арендные и кредитные деньги мы инвестируем в новые проекты. Нам надо закончить то, что начали.

– В Lavina IKEA не будет?

– Там рядом стоит Эпицентр, поэтому нет смысла.

– В прошлом году Lavina показывала убытки…

– Lavina никогда не была убыточной. За ее счет строятся другие объекты. Все деньги от нее реинвестируются, может, поэтому говорят, что она убыточна.

– Если говорить о других ваших проектах, что будет на Ипподроме?

– На Ипподроме будет большой торговый центр, многофункциональный ледовый стадион. До конца следующего года мы его должны закончить. Уже сейчас сваи там бьем, проект начинаем.

Всего мы строим 12 торговых центров, в частности, на проспекте Григоренко на Позняках. Но не хочу говорить, в какой последовательности и где именно. Девять из них – в каждом районе у метро и три – в спальных районах столицы.

– Будете ли строить ТРЦ в других городах?

– Да, выйдем в регионы в течение 3-5 лет.

– Уже ведете переговоры?

– Да, уже общаемся с мэрами, пять больших городов – Одесса, Львов и другие будут первыми. А потом остальные.

– С какими еще мировыми сетями вы ведете переговоры? Может, Starbucks?

– Я ни с кем не веду переговоры, кроме IKEA, Zara и H&M. Тот факт, будет ли у меня в центрах Starbucks, вообще для меня значения не имеет.

– Вам предлагают продать Mandarin Plaza?

– Каждый день уже на протяжении многих лет. Но я ее не продаю, это наш талисман.

– А с предложением продать Lavina Mall к вам уже приходили?

– Каждый день приходят и с Lavina, и с Blockbuster. Но я это не продаю. Я продал все бизнес-центры и сосредоточился на торговых центрах.

– А что готовы продать?

– Ничего продавать не буду. Будем все строить. В сентябре откроем Ocean Mall, с него пойдут деньги, будет дальше вкладывать, и так по цепочке.

– Вы договаривались с Василием Хмельницким по поводу объединения Ocean Plaza и Ocean Mall. Получилось?

– Если Вася захочет, чтобы мы объединились, то объединимся, если нет, то нет. Мы в процессе переговоров. Он думает. У нас подписан контракт с H&M, Zara, IKEA, поэтому я не знаю, кто к кому должен проситься.

– А насколько, по вашим оценкам, сегодня рынок насыщен торговой недвижимостью, в частности торговыми центрами?

– Это как отвечать на вопрос о том, какие строить ТЦ – большие или маленькие. Надо сначала задать вопрос, где он будет расположен.

– Как прошлый карантинный год повлиял на работу ТРЦ?

– Во всем мире сотни торговых центров закрываются, сотни тысяч марок лопаются, вы не увидите, чтоб где-то что-то открывалось. Открывается только у нас в Киеве. Карантины приходят и уходят, если бы мы обращали внимание на все кризисы и карантины, мы бы не работали.

Вагиф Алиев – владелец крупных торговых центров и проектов в Киеве – Мандарин Плаза, Lavina Mall, Blockbuster Mall, Ocean Mall. Также ему принадлежит ЖК Diamond Hill. Алиев входит в список 100 самых богатых людей Украины.