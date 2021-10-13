Wizz Air запустит из Украины 26 новых рейсов: куда можно будет полететь
Венгерская авиакомпания Wizz Air планирует в период 2021-2022 гг. запустить 26 новых рейсов из Украины – из Киева (12), Львова (9), Одессы (3) и Харькова (2). Будут введены новые авиасообщения с Испанией, Францией, Бельгией и Нидерландами. Отметим, 12 октября Украина и ЕС подписали соглашение об "открытом небе".
"Это очень хорошие результаты, особенно на фоне заключенного вчера Соглашения об общем авиапространстве. Это вдвое увеличит наши возможности и пассажиропоток, а также предоставит нам новые технические возможности и потенциал на будущее", – заявил президент Wizz Air Роберт Кэри на пресс-конференции в Киеве 13 октября, пишет "Интерфакс".
В Украине венгерская авиакомпания разместит дополнительные 7 авиасуден. Это планируют сделать на протяжение 3-6 месяцев, начало процесса ожидают в марте 2022-го.
С подписанием соглашения об "открытом небе" вводятся такие новшества:
любая страна ЕС сможет назначать своих перевозчиков для выполнения рейсов в Украину;
европейские перевозчики получат право летать на внутренних украинских рейсах.
Из аэропорта "Киев" добавят 12 новых направлений, в частности (UBR.ua):
Париж (понедельник, пятница);
Эйндховен (вторник, суббота);
Брюссель (среда, воскресенье);
Ницца (вторник, суббота);
Барселона (понедельник, среда, пятница, воскресенье; с 1 августа – ежедневно);
Мадрид (вторник, четверг, суббота; с 1 июля – понедельник, среда, пятница, воскресенье);
Аликанте (вторник, четверг, суббота);
Малага (понедельник, пятница; с 3 июля – понедельник, среда, пятница, воскресенье);
Порту (понедельник, пятница);
Пальма-де-Майорка (понедельник, пятница);
Ханья (вторник, суббота);
Базель (понедельник, пятница).
Из Львова появятся такие направления:
Мадрид (четверг, суббота);
Эйндховен (четверг, суббота);
Париж (понедельник, среда, пятница);
Барселона (понедельник, пятница; с 1 июня – понедельник, среда, пятница);
Брюссель "Шарлеруа" (среда, пятница);
Ницца (среда, воскресенье);
Тревизо (четверг, суббота);
Афины (четверг, суббота);
Салоники (четверг, суббота).
Из Одессы можно будет теперь полететь в Лондон, Пардубице и Афины. Из Харькова – в Салоники и Пардубице.
Помимо этого, в аэропорту "Киев" им. Игоря Сикорского (Жуляны) в 2022-м ожидается пассажиропоток от Wizz Air в размере 2-2,5 млн пассажиров. Международный аэропорт рассчитан на обслуживание 1100 пассажиров в час, посему проблем с обслуживанием растущего потока пассажиров возникать не должно.
"Если говорить об абсолютных числах, то в этом году мы ожидаем обслужить 1 млн пассажиров на прилет и вылет, которых привезет Wizz Air. На следующий год с удвоением флота мы ожидаем обслужить от 2 до 2,5 млн пассажиров", – заявил глава предприятия Денис Костржевский.
Ранее сообщалось, что крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе Ryanair планирует устроить агрессивную экспансию в Украине. Ключевым условием было как раз таки присоединение государства к авиационному рынку ЕС.
Кроме того, Ryanair планирует расширение на украинском авиарынке, уже вскоре в нашу страну могут завезти до 20 самолетов авиакомпании. Оператором авиабаз в Украине будет дочерняя компания ирландского авиагиганта Buzz (польская чартерная авиакомпания).
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Мининфраструктуры в рамках разработки концепта Национального авиаперевозчика изучает возможности для сотрудничества компании "Антонов" и одной из крупнейших авиастроительных компаний в мире Airbus. Так, говорится о создании нового европейского центра по модернизации иностранных пассажирских самолетов в грузовые на производственных мощностях ГП "Антонов".