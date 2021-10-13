Wizz Air запустит из Украины 26 новых рейсов: куда можно будет полететь

Венгерская авиакомпания Wizz Air планирует в период 2021-2022 гг. запустить 26 новых рейсов из Украины – из Киева (12), Львова (9), Одессы (3) и Харькова (2). Будут введены новые авиасообщения с Испанией, Францией, Бельгией и Нидерландами. Отметим, 12 октября Украина и ЕС подписали соглашение об "открытом небе".

"Это очень хорошие результаты, особенно на фоне заключенного вчера Соглашения об общем авиапространстве. Это вдвое увеличит наши возможности и пассажиропоток, а также предоставит нам новые технические возможности и потенциал на будущее", – заявил президент Wizz Air Роберт Кэри на пресс-конференции в Киеве 13 октября, пишет "Интерфакс".

В Украине венгерская авиакомпания разместит дополнительные 7 авиасуден. Это планируют сделать на протяжение 3-6 месяцев, начало процесса ожидают в марте 2022-го.

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С подписанием соглашения об "открытом небе" вводятся такие новшества:

любая страна ЕС сможет назначать своих перевозчиков для выполнения рейсов в Украину;

европейские перевозчики получат право летать на внутренних украинских рейсах.

Из аэропорта "Киев" добавят 12 новых направлений, в частности (UBR.ua):

Париж (понедельник, пятница);

Эйндховен (вторник, суббота);

Брюссель (среда, воскресенье);

Ницца (вторник, суббота);

Барселона (понедельник, среда, пятница, воскресенье; с 1 августа – ежедневно);

Мадрид (вторник, четверг, суббота; с 1 июля – понедельник, среда, пятница, воскресенье);

Аликанте (вторник, четверг, суббота);

Малага (понедельник, пятница; с 3 июля – понедельник, среда, пятница, воскресенье);

Порту (понедельник, пятница);

Пальма-де-Майорка (понедельник, пятница);

Ханья (вторник, суббота);

Базель (понедельник, пятница).

Из Львова появятся такие направления:

Мадрид (четверг, суббота);

Эйндховен (четверг, суббота);

Париж (понедельник, среда, пятница);

Барселона (понедельник, пятница; с 1 июня – понедельник, среда, пятница);

Брюссель "Шарлеруа" (среда, пятница);

Ницца (среда, воскресенье);

Тревизо (четверг, суббота);

Афины (четверг, суббота);

Салоники (четверг, суббота).

Из Одессы можно будет теперь полететь в Лондон, Пардубице и Афины. Из Харькова – в Салоники и Пардубице.

Помимо этого, в аэропорту "Киев" им. Игоря Сикорского (Жуляны) в 2022-м ожидается пассажиропоток от Wizz Air в размере 2-2,5 млн пассажиров. Международный аэропорт рассчитан на обслуживание 1100 пассажиров в час, посему проблем с обслуживанием растущего потока пассажиров возникать не должно.

"Если говорить об абсолютных числах, то в этом году мы ожидаем обслужить 1 млн пассажиров на прилет и вылет, которых привезет Wizz Air. На следующий год с удвоением флота мы ожидаем обслужить от 2 до 2,5 млн пассажиров", – заявил глава предприятия Денис Костржевский.

Ранее сообщалось, что крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе Ryanair планирует устроить агрессивную экспансию в Украине. Ключевым условием было как раз таки присоединение государства к авиационному рынку ЕС.

Кроме того, Ryanair планирует расширение на украинском авиарынке, уже вскоре в нашу страну могут завезти до 20 самолетов авиакомпании. Оператором авиабаз в Украине будет дочерняя компания ирландского авиагиганта Buzz (польская чартерная авиакомпания).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Мининфраструктуры в рамках разработки концепта Национального авиаперевозчика изучает возможности для сотрудничества компании "Антонов" и одной из крупнейших авиастроительных компаний в мире Airbus. Так, говорится о создании нового европейского центра по модернизации иностранных пассажирских самолетов в грузовые на производственных мощностях ГП "Антонов".