В Украине будут переделывать самолеты: "Антонов" и Airbus примут участие

Мининфраструктуры в рамках разработки концепта Национального авиаперевозчика изучает возможности для сотрудничества компании "Антонов" и одной из крупнейших авиастроительных компаний в мире Airbus. Так, говорится о создании нового европейского центра по модернизации иностранных пассажирских самолетов в грузовые на производственных мощностях ГП "Антонов".

"Этим летом министерство начало сотрудничество с французской консалтинговой компанией Aerogestion по оптимальной модели создания национального авиаперевозчика. В рамках разработки концепта национального авиаперевозчика изучаются возможности для сотрудничества ГП "Антонов" и Airbus", – сообщает ЦТС со ссылкой на МИУ.

Ранее замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью "Интерфакс-Украина" заявлял, что украинская госавиакомпания будет обеспечивать внутренние и международные рейсы. В их число входят и дальние дистанции.

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В свою очередь французская Aerogestion участвует в создании или реорганизации авиакомпаний. Может проводить аудиты и консультации по ряду вопросов. Кстати, Boeing и Airbus являются крупнейшими производителями гражданских самолётов в мире и глобальными конкурентами.

Стоит отметить, уже до конца 2021 года планируют представить результаты и возможные решения. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже в этом году планируется получение конкурентоспособного госавиаперевозчика.

Отметим, 12 октября Украина и Европейский Союз подписали соглашение об "открытом небе", о котором договорились еще в 2013 году. Предполагается, что это приведет к появлению в нашей стране новых лоукостеров, снижению цен на авиабилеты в целом, а также развитию туризма.

Теперь:

любая страна ЕС сможет назначать своих перевозчиков для выполнения рейсов в Украину;

европейские перевозчики получат право летать на внутренних украинских рейсах.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, авиакомпания Turkish Airlines запустила новый рейс между Украиной и Турцией. Самолеты компании будут выполнять 5 рейсов в неделю, соединив Николаев и Стамбул. Стоимость билетов составит 60-70 долларов или около 2 тыс. гривен в один конец.