"Воины света. Воины добра": сколько стоит набор новых марок от "Укрпочты". Фото

"Укрпочта" запустила новые марки – "Воины света. Воины добра". Посвящены они работникам, обеспечивающим функционирование энергетической, дорожной и другой инфраструктуры страны. Цена набора с 5 марок – 90 грн.

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Каждая марка набора посвящена работникам отдельной профессии, которіе обеспечивают функционирование важнейших систем страны. Это:

дорожники;

связисты;

энергетики;

водопоставщики;

газовики.

"Именно их (и, конечно, ВСУ) мы благодарим каждое утро. Когда, несмотря на обстрелы, есть возможность доехать до работы или родных, умыться теплой водой , выпить кофе и иметь температуру помещения больше, чем на улице", – прокомментировал запуск марок гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский.

Кроме марок под именем "Воины света. Воины добра" "Укрпочта" выпустила и другую продукцию. В частности:

конверт – цена 6 грн;

открытку – 10 грн;

набор магнитов – 149 грн.

"Несмотря на регулярные массированные ракетные обстрелы, нацеленные на ТЭЦ, линии электропередач, газовые объекты, украинцы демонстрируют мужество, выносливость и изобретательность, освещая дома и общественные заведения с помощью свечей, зарядных станций и генераторов. Украинцы глубоко благодарны специалистам специальных служб, которые после вражеских ракетных обстрелов 24/7 самоотверженно восстанавливают дорожное полотно и связь и возвращают в дома украинцев – свет, тепло и газ", – рассказали о наборе марок в "Укрпочте".

Как сообщал OBOZREVATEL, также "Укрпочта" на 45% снизила тарифы на посылки в Литву, Латвию и Эстонию. То есть украинцы теперь могут дешевле отправлять посылки родным и друзьям в страны Балтии, а также продавать товары украинского производства на международных маркетплейсах.

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