Во что превратится энергетика Украины после войны: глава "Укрэнерго" раскрыл планы

Украина в процессе восстановления энергетики после ракетных атак России будет стремиться не просто отремонтировать старые мощности, но и получить новое качество всей энергосистемы. К примеру, генерация станет ближе к потребителю – появится больше мелких электростанций (в т.ч. "зеленых"), которые будут поставлять ток в небольшом радиусе.

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Об этом этом рассказал глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в проекте "Орестократия" шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы). По словам Кудрицкого, Украина на пути трансформации энергосистемы будет руководствоваться европейским опытом.

"Мы должны не только вернуть ситуацию к такой, какой она была до вторжения. Мы по сути должны получить новое качество объектов [энергетики], построить их или восстановить в новом формате, который будет и еще более устойчив к ракетным атакам", – рассказал глава "Укрэнерго".

Также он отметил, что эра электростанций, работающих на угле и газе, подходит к концу. И эта тенденция поможет, среди прочего диверсифицировать энергосистему, ведь угольные и газовые станции довольно большие и обеспечивают сразу многих потребителей. А новые технологии предусматривают более "точечную" генерацию.

"Начали развиваться солнце и ветер. Работающие на биомассе электростанции очень популярны на севере Европы, и они закрывают довольно существенную часть баланса... Пошла такая тенденция, что источник производства электроэнергии стал намного ближе к потребителю. Если раньше в советское время строились огромная атомная станция или огромная тепловая электростанция, от нее мощные магистральные линии растягивали электроэнергию по всей стране, то модель современной энергосети более компактна и более автономна", – объяснил Кудрицкий.

Также, по его словам, способом удешевления электроэнергии для потребителей является как можно большая интеграция возобновляемых источников в энергосистеме. "Украинцы привыкли к тому, что у нас высокий "зеленый тариф", и "зеленка" дорогая. На самом деле, если посмотреть на себестоимость электроэнергии производимой из разных электростанций, то солнце и ветер – наверное, самые дешевые, если взять и капитальные затраты, и операционные расходы", – рассказал глава "Укрэнерго".

У такой генерации есть единственная проблема – в энергосистеме должен быть ежесекундно выдержан баланс между производством и потреблением. Поэтому рядом с "зелеными" источниками энергии, которые зависят от погодных условий, должны быть мощности для подстраховки.

"Поэтому сейчас европейские страны, Америка, Япония предпочитают микс: дешевые возобновляемые системы плюс дорогие балансирующие мощности. Но этих балансирующих мощностей нужно немного, только для подстраховки", – рассказал Кудрицкий.

В Украине ряд угольных ТЭС, а также некоторые газовые ТЭЦ планируют заменить на собственный вариант такого "микса": увеличение производства на АЭС плюс "зеленые" мощности, газовая и биотопливная генерация для маневров.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Кудрицкого, Россия этой зимой пыталась превратить Украину в "глобальный Алчевск", оставив всю страну без света, тепла и связи. Однако в итоге РФ стратегически проиграла, так как потратила огромное количество ракет и дронов, более 1000, а своей цели так и не достигла.

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