Власть должна снижать налоги, а не повышать их далеко за разумные пределы, – экономист

Увеличивать налоги сейчас нецелесообразно, бизнес просто уйдет в тень. Власть должна искать другие возможности для наполнения бюджета и работать над уменьшением расходов.

Об этом заявил председатель ВОО "Финансовая грамота Украины" Михаил Стрельников.

"Ставки налогов можно поднимать до отдельного уровня. Вот у нас этот уровень уже есть. Если дальше поднимать ставки, то поступления в бюджет будут сокращаться. То есть, это общеизвестно", – пояснил Стрельников.

По его словам, в случае дальнейшего повышения уровня налогов экономика будет переходить в тень.

"Предприниматель согласен делиться налогами с государством, если это не переходит разумные пределы", – отметил Стрельников.

По его мнению, малый и средний бизнес вообще нужно было бы освободить от уплаты любых налогов, ведь предприниматели создают рабочие места, уменьшают расходы государства на трудоустройство людей, на содержание безработных.

"В Великобритании, если малое предприятие до 10 работников и где-то порядка нескольких миллионов в год дохода, оно вообще не облагается никакими налогами. И это объясняют тем, что работодатель, набрал себе этих 10 работников, у государства забрал заботу об их трудоустройстве, их обеспечении. Бюджет меньше тратит на фонд занятости, меньше тратит на безработицу, меньше тратит на пенсионный фонд. То есть, доходы (бюджет – ред.) можно пополнять, или пытаясь повысить налоги, либо за счет сокращения расходов", – рассказал Стрельников.

Ранее народный депутат, лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что власти должны помочь предпринимателям выжить во время нынешнего кризиса, и нужно расширить программы поддержки бизнеса и предложить налоговые льготы, а не увеличивать налоги.

В то же время инвестаналитик Эрик Найман заявил, что повышение налогов спровоцирует замедление экономики и приведет к росту цен на товары и услуги.