"Вконтакте" и "Одноклассники" будут заблокированы: в Латвии приняли решение

В Латвии заблокируют российские соцсети "Вконтакте", "Одноклассники" и "Мой мир". Решение принято в связи с введенными ЕС санкциями против РФ из-за развязанной ею войны.

Об этом у себя в Twitter сообщил глава Нацсовета Латвии по электронным СМИ Иварс Аболиньш. Он уточнил: физически платформы будут заблокированы на следующей неделе (начинается 16 мая).

"Решение принято, поскольку в распоряжении Нацсовета есть информация, что платформы находятся в собственности и под контролем Юрия Ковальчука и Владимира Кириенко. В отношении этих лиц ЕС принял санкции – в связи с посягательством на территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", – прокомментировали сообщение Аболиньша аналитики LSM.

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Компанию VK, которой принадлежат "Вконтакте", "Одноклассники" и "Мой мир", контролируют "Газпром-медиа" и страховая группе "Согаз". "Их крупнейшими владельцами являются, в том числе, друг Владимира Путина Юрий Ковальчук и его семья, племянник президента Михаил Шеломов и "Газпром", – напоминают в "Настоящем времени".

Саму же компанию возглавляет Владимир Кириенко. Он – сын первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко.

В свою очередь, американский гигант Apple ввел собственные санкции против России. Так, на территории РФ фактически больше нельзя произвести оплату в App Store через мобильный телефон. О проблемах сообщили клиенты таких российских мобильных операторов операторов, как "Мегафон" и Yota.

"App Store в России больше не принимает оплату из-за мобильных платежей. Apple с начала войны поддерживает Украину и вышла с российского рынка", – сообщил у себя в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что россияне начали подавать судебные иски против иностранных компаний, которые ограничили или прекратили работать в РФ из-за войны в Украины. В частности, в рамках коллективного иска жители России потребовали от Apple 90 млн рублей ($1,28 млн) за "моральный ущерб". А от Netflix – 60 млн рублей ($845 тыс.).