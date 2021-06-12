Витренко заявил, что США могут остановить 'Северный поток-2' уже сейчас

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что американское правительство может уже сейчас остановить "Северный поток-2". В этом вопросе существуют положительные тенденции.

Об этом сообщает "Укринформ". "Приоритетный план наш состоит в том, чтобы все-таки вместе с администрацией США, исполнительной ветвью власти, остановить "Северный поток 2". Для этого имеются положительные тенденции", – сказал Витренко по итогам встреч в Вашингтоне.

Он отметил, что увидел благоприятные сигналы, в частности, во время выступления госсекретаря США Энтони Блинкена перед Конгрессом, где он заявил, что администрация президента будет рассматривать возможность отмены так называемого отказа от санкций против компании-оператора Nord Stream 2 AG. Глава Госдепа также сказал, что рассматривает возможность введения ограничений для сертификации газопровода.

Видео дня

Ранее американский сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что неправильные решения, которые принимает администрация президента Байдена, больше всего отразились на внешней политике. Также он назвал завершение "Северного потока-2" "многомиллиардным подарком Путину".

"Это была финансовая катастрофа. Но не было области, в которой они испортили бы еще хуже, чем во внешней политике всего за пять месяцев. Это была череда внешнеполитических катастроф, одна за другой", – сказал Круз.

Как сообщал OBOZREVATEL: