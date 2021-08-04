Витренко снова требуют уволить из "Нафтогаза": суд занял сторону НАПК

Шестой апелляционный административный суд 3 августа удовлетворил апелляционную жалобу Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) и отменил постановление ОАСК (Окружной административный суд Киева). Им было остановлено действие предписания НАПК Кабинету Министров. В агентстве снова требуют увольнения Юрия Витренко с должности главы правления компании "Нафтогаз".

Об этом сообщает пресс-служба НАПК в Telegram. "В связи с решением суда предписание НАПК к Кабмину относительно незаконного назначения председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" подлежит исполнению", – заявил глава агентства Александр Новиков.

Также он добавил, что НАПК готово оказывать консультационную поддержку касательно выполнении предписания. "Наш приоритет –обеспечить действие Закона Украины "О предотвращении коррупции", – заключил Новиков.

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Ранее НАПК обратилось в Шевченковский райсуд Киева с иском против "Нафтогаза" и его главы Юрия Витренко. В ведомстве требуют разорвать контракт с менеджером.

Как говорится на официальном сайте НАПК, Витренко не может работать в "Нафтогазе" из-за конфликта интересов. Ранее он занимал должность и.о. министра энергетики и фактически влиял на компанию. В ведомстве уже обращались в Кабмин и набсовет компании с тем, чтобы отстранить менеджера от работы, но требование не выполнили.

Напомним, в апреле правительство назначило Юрия Витренко главой правления "Нафтогаза" сроком на один год. Он сменил Андрея Коболева, который занимал эту должность с 2014 года.

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