Витренко назвал главные задачи на посту главы 'Нафтогаза'

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что главной задачей национальной акционерной компании будет увеличение добычи газа после снижения в последние годы.

Кроме того, компания вернется к прибыльности. Об этом Витренко сообщил в пятницу, 30 апреля, на брифинге, который транслировался на Youtube "Нафтогаза".

"Заданием правительства, национальной задачей для национальной акционерной компании является решение этих проблем. Это увеличение собственной добычи газа в Украине", – отметил Витренко.

По его словам, задачи по увеличению добычи уже поставлены "Укргаздобыче", которая входит в состав НАК.

Витренко добавил, что "Нафтогаз" неожиданно для правительства получил за 2020 год около 19 млрд гривен убытков, хотя правительство в конце прошлого года утвердило финансовый план с прибылью на уровне 11,5 млрд гривен.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 28 апреля уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаз Украины". Вместе с ним из компании уйдет и наблюдательный совет. Соответствующее решение, как говорится в заявлении правительства, приняли из-за "неудовлетворительной работы "Нафтогаза".

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