Венгрия вслед за Польшей запретила импорт украинского зерна и сельхозпродукции

Венгрия вслед за Польшей объявила о том, что запрещает ввоз в страну украинского зерна и масличных культур, а также ряда другой сельскохозяйственной продукции. Такие ограничения носят временный характер – до 30 июня 2023 года.

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Соответствующее заявление сделал министр сельского хозяйства страны Иштван Надь, передает 24.hu. Решение объясняется тем, что правительство стремится представлять интересы венгерского фермерского сообщества в первую очередь.

Надь сказал, что механизмы урегулирования ЕС не разработаны, поэтому Будапешт вводит запрет самостоятельно, как и Варшава.

Министр утверждает, что нынешнее положение дел приносит серьезный ущерб сельскому хозяйству Венгрии.

Мол, с практикой производства, которая больше не разрешена в Европейском Союзе, и, как следствие, с чрезвычайно низкой себестоимостью, украинское сельское хозяйство с полными возможностями беспошлинной и свободной торговли начало экспортировать на европейский рынок, помимо зерна и масличных культур, большое количество мяса птицы, яиц, меда. Прибыль отечественных и центральноевропейских фермеров сильно упала, сказал Надь.

Он рассчитывает, что ЕС пересмотрит свои нормы, например, беспошлинный ввоз украинских товаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, Варшава тоже вводит запрет на импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины. По словам польского правительства, это необходимо, чтобы защитить собственный аграрный сектор.

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