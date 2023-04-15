Польша запретила импорт украинского зерна и десятков продуктов питания

Официальная Варшава вводит запрет на импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины. По словам польского правительства, это необходимо, чтобы защитить собственный аграрный сектор.

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Об этом у себя в Twitter министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда. Подобное решение было согласовано с фермерами, которые обращались к властям страны за защитой своих прав и создания благополучных условий для продажи сельскохозяйственной продукции на польский рынок.

"В соответствии с директивным решением Совета Министров я только что подписал Постановление о запрете ввоза сельскохозяйственной продукции из Украины. В перечень запрещенных продуктов вошли зерновые, молоко, яйца и мясо птицы", – написал чиновник.

Буда добавил, что на последнем съезде правящая партия "Право и справедливость" было заявлено предложение о введении запрета на импорт зерна и десятков других видов продуктов питания на территорию Польшу из Украины. Это предусматривает длинный перечень буквально "от зерна до медовой продукции".

Как сообщал OBOZREVATEL, посол Украины в Болгарии Олеся Илащук и министр экономики Болгарии Никола Стоянов обсудили возможность углубления торговых отношений между странами. В ходе встречи, в частности, говорили об увеличении импорта украинских зерна и подсолнечника.

Европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии (ENTSO-E) позволила Украине импортировать больше электроэнергии. Так, возможности поставок увеличены на 150 МВт – с нынешних 700 до 850 МВт в любые часы суток. Предельный экспорт из Украины (сейчас не осуществляется) остался на уровне 400 МВт.