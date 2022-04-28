Ведущий интернет-магазин возобновил доставку товаров в Украину: ожидается до 500 тысяч посылок

"Укрпочта" возобновила доставку в Украину заказов из латвийского маркетплейса Joom, прекратившим работу для из-за военного положения. До этого компания ежемесячно доставляла в страну около 500 тыс. посылок с приобретенными на нем товарами.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрпочты". Там отиметили: Joom один из первых убрал со своего сайта уведомления об ограничении продаж товаров украинским пользователям.

"Теперь не только украинские предприниматели могут продавать свои товары на Joom, но и украинские покупатели могут заказывать товары онлайн с доставкой от "Укрпочты". Joom предоставил доступ ко всему ассортименту товаров (включая товары от китайских продавцов)", – говорится в сообщении.

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При этом в "Укрпочте" обратили внимание на то, что при оформлении заказа на Joom для доставки доступны только те отделения которые работают на выдачу и прием отправлений. "Отделения в оккупированных областях или там, где проходят интенсивные боевые действия, могут временно не предоставлять услугу доставки отправлений", – отметили в компании.

Узнать, в каких регионах работают отделения на доставку и отправку можно здесь.

В то же время, по информации СМИ, китайская торговая площадка AliExpress начала массово отменять заказы в Украине. Отмечается, что все сделанные заказы закрыты, а причины этого не указаны. Официальных же комментариев компании по этому поводу пока нет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал: жители России жалуются, что AliExpress перестала принимать карты банков, попавших под санкции Запада. Впрочем, тратить деньги россияне все же еще могут: с помощью сервиса QIWI.