В Житомире снесли знаменитую фабрику носков, построенную еще в 1935 году. Фото и видео

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Рынки и компании
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Предприятие одно из немногих, переживших распад СССР

На окраине Житомира снесли знаменитую фабрику носков. Она производила носки под брендом "Легкая походка".

Об этом сообщает "Первый Житомирский". Было снесено несколько небольших зданий и демонтировано главное помещение фабрики (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По данным источников, на месте чулочной фабрики планируют построить жилые дома и торговый центр. В частности, построят 9-этажку на три секции и 171 квартиру. Сейчас уже подготовили строительную площадку и возводят подсобные временные помещения.

Видео дня

Фабрику носков построили в 1935 году. Во время Второй мировой войны здание было разрушено, но впоследствии его восстановили. Предприятие превратилось в одно из крупнейших в Житомире и было одним из немногих, переживших распад Советского Союза.

С 1990-х годов фабрикой владела частная фирма "Экотекстиль". В апреле 2021 года ее решили продать из-за убыточности и долгов.

Было демонтировано главное помещение фабрики
На месте чулочной фабрики планируют построить жилые дома и ТЦ
В частности, построят 9-этажку на три секции
Сейчас уже подготовили строительную площадку
И сводят подсобные временные помещения

Как сообщал OBOZREVATEL, в Житомире жители новостройки пытаются выселить из дома частный детский сад. Им мешают крики детей, к тому же они уверены – детям там угрожает опасность.

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