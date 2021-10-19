В Житомире снесли знаменитую фабрику носков, построенную еще в 1935 году. Фото и видео

На окраине Житомира снесли знаменитую фабрику носков. Она производила носки под брендом "Легкая походка".

Об этом сообщает "Первый Житомирский". Было снесено несколько небольших зданий и демонтировано главное помещение фабрики (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По данным источников, на месте чулочной фабрики планируют построить жилые дома и торговый центр. В частности, построят 9-этажку на три секции и 171 квартиру. Сейчас уже подготовили строительную площадку и возводят подсобные временные помещения.

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Фабрику носков построили в 1935 году. Во время Второй мировой войны здание было разрушено, но впоследствии его восстановили. Предприятие превратилось в одно из крупнейших в Житомире и было одним из немногих, переживших распад Советского Союза.

С 1990-х годов фабрикой владела частная фирма "Экотекстиль". В апреле 2021 года ее решили продать из-за убыточности и долгов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Житомире жители новостройки пытаются выселить из дома частный детский сад. Им мешают крики детей, к тому же они уверены – детям там угрожает опасность.