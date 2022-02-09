В Украину вернулся коррупционный спрут ЕДАПС: будут зарабатывать на биопаспортах

Скандальный ЕДАПС с помощью схем вернулся в процесс производства биометрических документов. Причем, вероятно, в ущерб их качеству, т.к. это происходит за счет отказа от услуг проверенных международных компаний. В итоге загранпаспорта уже подорожали для украинцев на 40 грн. Но речь идет не только о них – чипы теперь используют также в ID-картах, удостоверениях водителя, дипломатических паспортах и т.д.

Формально эти документы производит правительственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина". Однако "Украина" использует продукцию частных поставщиков. Именно в этих закупках и кроется суть схемы, которую раскрыли украинские СМИ.

В целом процесс производства документов с чипами можно разбить на такие этапы:

чипы (официально – бесконтактные электронных носителей, БЭН) производят международные компании;

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частная полиграфическая компания покупает БЭНы и производит пластиковые "болванки" для будущий документов – по сути, это пустые заготовки с уже встроенными микросхемами;

другая частная компания создает программное обеспечение, которое позволяет записывать данные на чипы и считывать их;

государственный полиграфкомбинат "Украина" производит из "болванок" официальный образец документа;

данные в образец документа вносят соответствующие органы власти, например, Госмиграционная служба в случае с загранпаспортами или МВД в случае с удостоверением водителя.

В течение последних 8 лет и до недавнего времени обложки с чипами "Украине" поставляла международная компания Linxens. Она работает на рынке уже 35 лет, главный офис находится во Франции, а производственные мощности – в Таиланде.

Еще в начале 2021 года, когда мир столкнулся с серьезным дефицитом микросхем, Linxens направила "Украине" письмо. В нем компания, по данным СМИ, предупредила об увеличении срока поставок и попросила украинский госкомбинат заранее поделиться планами закупок, чтобы избежать проблем с получением чипов.

В ответ "Украина" 9 июля 2021 года направила Linxens письмо-заказ. В нем комбинат просил незамедлительно начать производство "чипированных" бланков для документов и обещал в ближайшее время подписать контракт на их поставку, а также сделать предоплату.

Заказ приняли, но попросили оформить договор до 11 августа. Linxens начала производство бланков, и в начале августа получили от "Украины" финальный договор, утвердили и отправили обратно. Но в Киеве документ уже не подписали. Linxens до октября-2021 (когда должны были начаться поставки) написали еще несколько писем, но все попытки договориться остались безрезультатными.

Поняв, что их фактически обманули, европейцы 12 января Linxens заявили государственному комбинату материальную претензию в 1,5 млн евро. В такую ​​сумму поставщик оценил убытки от неподписанного заказа на обложки.

В "Украине" же заявили: письмо, отправленное летом-2021, было не заказом, а лишь предупреждением о планах. Комбинат считает, что раз договор заключен не был, никто никаких обязательств на себя не брал. Тем не менее иностранцы поставили "Украине" дедлайн для выплаты денег - 10 февраля. В противном случае – угрожают иском в суд.

Подозрительное совпадение: именно в августе (в дни, когда Linxens утверждала договор) сменилось руководство полиграфкомбината "Украина". Тогда директором предприятия стала Татьяна Бондаренко. Как утверждают украинские СМИ, она близкая подруга бывшего директора ЕДАПСа Ирины Обыденко.

А место международной компании и многомиллионный заказ на продукцию, которую уже начали производить в Linxens, уже осенью-2021 получила украинская компания "Полли-Сервис". По еще одному странному совпадению ее совладелицей является именно Ирина Обыденко. Кстати,"болванки" для паспортов у "Полли-Сервис" закупили дороже, а получили продукцию позже, чем если бы продолжилось сотрудничество с Linxens.

"Полли-Сервис" – не компания-однодневка, она работает на рынке уже 15 лет, и была основателем печально известного консорциума ЕДАПС. Сейчас компания входит в группу Industrial Innovation Group (IGG) – по сути, это тот же ЕДАПС после "ребрендинга".

Сама Обыденко в свое время была руководителем ЕДАПСа. Этот консорциум в течение долгих зарабатывал на изготовлении документов и голографических защитных элементов. Причем это были сверхприбыли. Например, в 2015 году, когда МВД прекратило сотрудничество с ЕДАПС, оказалось, что платить за те же документы можно значительно меньше.

Руководил ЕДАПС Юрий Сидоренко. Его коррупционные связи дважды привлекали внимание правоохранителей (в 2006 и 2014 году), бизнесмен скрывался за границей, а осужден так и не был. Более того, Сидоренко получил официальные обвинения в США.

Следствие утверждало, что Сидоренко вместе с племянником в 2005-2010 годах платил взятки должностному лицу из структуры ООН Маурицио Сицилиано. Но в итоге американский суд решил, что это дело ему неподсудно.

Кормушку для ЕДАПСа прикрыли в 2013 году, когда "семья" Виктора Януковича перестраивала государственные денежные потоки на свой лад. А уже после Революции Достоинства все документы стал производить государственный полиграфкомбинат.

Сидоренко, тем не менее, продолжил вести бизнес. Уже в 2015-2017 годах фирмы бывшего ЕДАПСа объединились под новым названием Industrial Innovation Group (IGG). Формально Сидоренко вышел из компании. Правда, заводы, патенты и менеджеры в основном остались прежними. Сам Сидоренко, по данным источников на рынке, продолжил сотрудничать с IGG уже неофициально.

Компания "Полли-Сервис" тоже стала частью и IGG. А после назначения нового руководства на полиграфкомбинате "Украина" начала получать массу дорогостоящих заказов.

Доходы "Полли-Сервис" в 2021-м взлетели как минимум в пять раз. Если в 2020 году вся их выручка, согласно данным YouControl, составляла около 104 млн грн, то в минувшем году только госзакупки составили 515 млн (!) грн.

Только в декабре-2021 "Украина" заказала у "Полли-Сервиса" материалов на 420 млн грн. Часть из этих (на 87 млн грн) сделок оформили 30 декабря, накануне Нового года (данные Prozorro). К слову, на полиграфкомбинате в переписке с Linxens 17 января 2022-го объяснили свое решение перейти к сотрудничеству с "Полли-Сервисом"... стремлением "максимально сохранить закупочную стоимость материалов и минимизировать расходы".

А без заказов может остаться не только Linxens. В последние годы "Украина" покупала продукцию и у других иностранных фирм из Франции, Германии, Таиланда, Швейцарии, Эстонии и ОАЭ. При этом большое количество патентов, касающихся выработки и оформления паспортов, принадлежат бывшему ЕДАПСу.

При этом резкое изменение поставщика вряд ли можно назвать защитой национальных интересов. На это есть несколько причин

Цена

"Полли-Сервис" продал обложки дороже, чем планировали французы. В Linxens не стали обнародовать цену, но по данным источников, она должна была составить 4,09 евро за обложку. Цена украинского поставщика – 146-147 грн, то есть около 4,6 евро. Разница – до 0,5 евро за экземпляр. Если говорить о заказе в 1,8 млн штук, это около 28,8 млн грн переплаты.

Сроки

Оправдываясь перед иностранцами, "Украина" упоминала коронакризис, затягивающий поставки чипов. Но "Полли-Сервис" не ускорила процесс не могла. Linxens должна была начать поставки 15 октября 2021 года. При этом первый контракт с выходцами из ЕДАПС был подписан 11 ноября – почти месяц позже.

Качество

Копии договоров с новым производителем обложек не опубликованы, технические детали продукции не освещались публично. Но изначально речь шла о "флешке" немецкого производителя Infineon. Linxens указывает, что "Полли-Сервис" использует другой чип, нидерландский NXP. Само по себе это не является проблемой, поскольку производитель сертифицирован и известен на рынке.

Однако по данным Linxens и источников, приближенных к комбинату, речь идет о конкретном чипе – P60. Он несколько устаревший.

Кроме того, все системы, хранящие чувствительные данные, должны проходить в Украине экспертизу Госспецсвязи. Согласно официальному реестру ведомства, положительные выводы имеет лишь "флешка" на основе чипа Infineon.

Как ранее писал OBOZREVATEL, коррупция – не единственная проблема ЕДАПС. Печально известный Сидоренко также подозревается в заказном убийстве. В мае 1994-го Сидоренко, судя по материалам следствия, мог быть причастен к покушению на убийство президента концерна "Украгротехсервис" Владимира Бортника. Уголовное дело до сих пор не закрыто.