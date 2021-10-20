Авто выпускают меньше, за ноутбуки будем платить больше: как кризис микрочипов отразится на Украине

Множество стран по всему миру уже ощутили на себе последствия кризиса микрочипов, в том числе и Украина. Автогиганты BMW, Toyota закрывают свои заводы, ноутбуки уже значительно подорожали, а Apple сокращает производство iPhone.

Кризис подобрался к нашей стране еще прошлой весной и повлиял на ситуации на авторынке. Стал проблемным в Украине поиск популярных недорогих моделей Renault, Toyota, Volkswagen, Peugeot, Suzuki та Skoda. Об этом говорится в материале "Бабель".

Сам дефицит возник из-за торгового конфликта между Штатами и Китаем. В 2018-м американским компаниям запретили заказывать чипы у китайских производителей. Позже ситуацию усугубила пандемия коронавируса и засухи по всему миру (заводам нужна вода для охлаждения систем).

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В тайваньской компании Acer заявили, что могут удовлетворить лишь половину мирового спроса на свои ноутбуки. Причем теперь можно купить такую технику среднего или премиального класса, а вот бюджетный вариант будет найти очень сложно.

Кстати, iPhone в мире тоже станет меньше. Корпорация Applе, вероятно, сократит прогнозируемое производство iPhone 13 на 2021-й аж на 10 млн единиц. В компании ожидали, что за последние три месяца произведут 90 млн новых моделей iPhone, но теперь сообщают партнерам-производителям, что общий объем будет ниже.

В сентябре даже Toyota, у которой микросхем больше, нежели у конкурентов, сократила объем производства авто на 40%. Кстати, самый большой производитель чипов в мире – TSMC из Тайваня. Она подняла цены аж на 20%. А это в свою очередь означает, что вырастет стоимость и тех товаров и продукции, в которой используют микросхемы.

Еще с апреля выросли цены на автомобили Toyota, Nissan, Renault, Mercedes и BMW. В Соединенных Штатах и вовсе средняя стоимость новых машин взлетела до $43 тыс. – рекордная отметка.

На данный момент подорожание авто в Украине коснулось только определенных популярных моделей, но это пока что. Как говорят поставщики, это может быть только начало.

А вот дела с ноутбуками обстоят куда хуже. К примеру, с конца 2020-го Lenovo подорожали аж на 15-20%, но к конца 2021 года подорожание может составить еще 7-8%. Аналогичные прогнозы касательно роста цен анонсируют и в Acer.

Как сообщал OBOZREVATEL, средние цены на бензин в Украине на прошлой неделе выросли почти на 1 грн. Одной из ключевых причин является подорожание нефти в мире. Помимо того, повлияли и новые предельные цены на топливо от Минэкономики (бензин не должен стоить больше 32,57 грн/л).