В Украину начнет летать крупный европейский лоукостер: названы первые рейсы

Немецкая авиакомпания Eurowings уже с 1 сентября запустит рейсы в Украину. Так, лоукостер будет летать из Киева в Дюссельдорф и обратно.

В компании планируют осуществлять три рейса в неделю – в понедельник, среду и пятницу. Об этом сообщается в пресс-релизе международного аэропорта "Борисполь".

Отметим, что на сайте Eurowings уже стартовала продажа билетов. Их стоимость начинается с $49,99. Сюда же входит и перевозка ручной клади до 8 кг.

"Любители оперы и балета могут посетить Национальный театр оперы и балета Украины им. Тараса Шевченко, который находится недалеко от Софийского собора. Если вы приехали с семьей, Киевский академический театр кукол, расположенный в сказочном замке, – отличное место для детей", – говорится в сообщении.

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Eurowings – одно из дочерних подразделений авиационного холдинга Lufthansa Group. А он является крупнейшим авиаконцерном Европы, включающий в себя также такие крупные авиакомпании, как Swiss International Airlines и Austrian Airlines.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинская авиакомпания Bees Airline получила разрешение от Европейского агентства по безопасности авиации (EASA) на выполнение полетов в Европу. Документ позволяет летать в 27 стран ЕС, Исландию, Лихтенштейн, Норвегию, Швейцарию, Гибралтар и отдаленные острова.