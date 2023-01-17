В украинском поезде "по-партизански" протестировали интернет от Startlink: что из этого вышло

В поезде "Укрзалізниці" (УЗ) провели тайное тестирование Wi-Fi на базе технологии Starlink. На маршруте "Интерсити" удалось добиться наличия связи почти на 97% пути.

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"Мы партизанскими методами оборудовали "Старлинками" один поезд "Интерсити" и катали его на разных маршрутах более 100 дней", – рассказал глава УЗ Александр Камышин. Он добавил, что из поезда звонил по видеосвязи вице-премьер-министру Михаилу Федорову (видео – ниже на странице).

Тестирование Wi-Fi происходило на рейсе Киев – Харьков, уточнили в УЗ. Компания предоставила такие результаты тестирования:

доступность интернет-связи на маршруте – 96,7%;

скорость передачи данных – до 100 Мбит/с (в среднем 65,7 Мбит/с).

Теперь, по распоряжению министра инфраструктуры Александра Кубракова, УЗ начнет оборудовать "Старлинками" все поезда. Камышин рассчитывает, что проект завершится к концу 2023 года.

"В SpaceX утверждали, что "Старлинки" нужно использовать только в фиксированном месте. Но... терминалы работают и во время движения. Поэтому сейчас еще более активно внедряем прогрессивные идеи и ищем нестандартные применения", – прокомментировал глава Минцифры Михаил Федоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Госспецсвязи рассчитывали, что интернет в украинских поездах появится уже к концу 2022 года. Однако этого не произошло.

Это не первое применение "Старлинков" в Украине "не по протоколу". Так, обычно Starlink не используется как основной канал связи. Но в Украине операторы, провайдеры и объекты критической инфраструктуры используют его для обновления своих сетей.

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