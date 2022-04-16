В украинских банках обнаружили 200 млрд грн компаний из РФ и Беларуси: что будет с деньгами

В украинских банках обнаружили 200 млрд грн, принадлежащие банкам из России и Беларуси. Если финучреждения прислушаются к рекомендациям Нацполиции и НБУ, средства не допустят для выплаты на территорию стран-террористов.

По инициативе Национальной полиции было запущено внедрение дополнительного финконтроля касательно 7 тыс. компаний, которые имеют российскую или беларускую регистрацию. Об этом рассказал первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин в ходе выступления в эфире телемарафона.

"Нами введены дополнительные рекомендации совместно с НБУ с целью анализа транзакций и контрактов, которые предусматривают вывод валютных средств на территорию РФ... Если банки прислушаются к рекомендациям, мы можем говорить, что 200 млрд грн не будут допущены для выплаты на территорию РФ с соответствующей уплатой налогов и использования этих средств в интересах ведения боевых действий в Украине", – заявил Енин.

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Напомним, ранее в Украине правоохранительные органы заблокировали операции по выводу активов этих пророссийских компаний. Они могли использоваться для поддержки войны, которую развернула страна-террорист Россия в Украине.

"Совместно с НБУ и Госфинмониторингом, по инициативе Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины, заблокированы импортные, заемные контракты с РФ и РБ, возможность их переуступок и в целом поставлены на контроль операции 7000 резидентов, которые имели возможность оплаты импортных контрактов с компаниями агрессоров на сумму больше 190 млрд грн", – сообщла пресс-служба Министерства внутренних дел Украины 11 апреля.

Отмечается, что часть указанных выше импортеров, заемщиков, подконтрольных России и Беларуси, фактически не регистрировалась представительствами агрессора во избежание санкций и уклонения от налогообложения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 186 852 гектаров земли находятся в собственности или аренде производителей зерновых, которые связаны со странами-террористами – Россией и Беларусью. Аж 67 агрокомпаний имеют конечных бенефициаров, связанных с этими государствами.

Компании арендуют и имеют в собственности 26 763 земельных участка. Большинство из них – в Николаевской, Сумской, Херсонской и Запорожской областях. 22 001 земельных участков относятся к компаниям, связанным с РФ