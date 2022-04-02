Больше 186 тыс. га земли в Украине находятся в собственности производителей зерновых, связанных с РФ и Беларусью

В Украине 186 852 гектаров земли находятся в собственности или аренде производителей зерновых, которые связаны со странами-террористами – Россией и Беларусью. Аж 67 агрокомпаний имеют конечных бенефициаров, связанных с этими государствами.

Компании арендуют и имеют в собственности 26 763 земельных участка. Большинство из них – в Николаевской, Сумской, Херсонской и Запорожской областях, свидетельствуют данные исследования Vkursi Zemli.

"Только представьте: почти 200 тысяч гектаров нашей земли приносят пользу агрессорам! Интересно, что в некоторых регионах Украины совсем нет компаний с бенефециарами, владельцами или другими связями с РФ и РБ. Не менее познавательным является распределение интересов РБ и РФ в регионах нашей страны", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что 22 001 земельных участков относятся к компаниям, связанных с РФ, 4 752 – с РБ.

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований (ГБР) инициировало национализацию почти 1 400 железнодорожных вагонов из России и Беларуси. Они находились на территории Полтавской и Днепропетровской областей.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР. Отмечается: после изъятия имущество оккупантов будет передано на нужды Украины.

Как писал ранее OBOZREVATEL, крупнейшая украинская парфюмерная сеть Brocard настойчиво игнорирует войну России против Украины. В то время как их конкуренты организовывают гуманитарную помощь, жертвуют свою выручку на нужды армии, отказываются от сотрудничества с российскими партнерами, в Brocard даже не произносят слово "война".

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