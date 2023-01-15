В Украине "застыл" курс доллара: банкир рассказал, сколько будет стоить валюта

Курс доллара в Украине на неделе с 16 по 22 января не превысит 41 грн/долл. В целом курс может остаться неизменным и до конца января – при условии, что сохранятся в силе важные факторы, которые поддерживают гривню.

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Об этом комментарии OBOZREVATEL рассказал директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко. "Конечно, есть ряд опосредованных факторов, связанных с войной. Украина находится в состоянии войны, и ситуация в любой сфере экономики или общественной жизни может быстро измениться. Но украинский народ каждый день доказывает свою несокрушимость и героизм. Поэтому у нас достаточно оснований для оптимизма", – уверен банкир.

Он объяснил, что валютные колебания в обменных пунктах, наблюдавшиеся в течение первой недели года не привели к смене валютных трендов. Курс доллара удержался в уже привычных пределах в 40–41 грн/долл.

"При этом значительного роста спроса на наличную валюту также не произошло: начиная с октября, на наличном рынке достигнут баланс между спросом и предложением с периодическим незначительным увеличением или уменьшением спроса в пределах 3-5%. Такая ситуация свидетельствует, что в настоящее время на рынке царит равновесие, что является залогом для сохранения валютной стабильности", – рассказал Марченко.

По его оценкам, в ближайшие две недели, то есть до конца января, значительных курсовых изменений не произойдет. Банкир выделил несколько главных экономических факторов, на которых уже третий месяц держится курс валют в Украине:

стабильная учетная ставка НБУ на уровне 25%;

стабильный официальный курс валют;

существенная макрофинансовая помощь, позволяющая эффективно перекрывать долю дефицита в госбюджете;

рост золотовалютных резервов на 1,9% в декабре;

валютные поступления от работы "зернового коридора";

сокращение темпов инфляции;

баланс между спросом и предложением на наличную валюту.

Какой курс установили банки на 15 января

По состоянию на утро 15 января банки установили наличный курс доллара на уровне 40,2/40,65 грн (покупка/продажа). По сравнению с предыдущим днем, стоимость валюты не изменилась.

На черном рынке же доллар покупают по 40,45 грн, а продают по 40,60 (цена продажи выросла на 6 коп.). Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным и составляет 36,56 грн.

Что будет влиять на курс валют в 2023-м

Валютный рынок в 2023 году в целом будет зависеть прежде всего от войны и ее последствий. Другие экономические причины, которые повлияют на курс валют, будут производными от событий на фронте, уверен Марченко.

Он напоминает, что в госбюджет-2023 был заложен курс 42 грн/долл. в начале года и 45 грн/долл. – в конце. Реалистичность этих расчетов будет зависеть от того, насколько оправдаются макроэкономические прогнозы, в частности о росте ВВП на 2-3% за год и инфляции до 2% в месяц.

Как сообщал OBOZREVATEL, член парламентского комитета по вопросам экономического развития Александр Мариковский считает, что прогнозы о росте курса до 50 грн и выше являются паническими и необоснованными. Кроме того, рассказал Мариковский, несмотря на войну, гривня девальвировала не так сильно, как прогнозировалось в начале 2022 года.

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