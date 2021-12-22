В Украине зарегистрировали самолет с рекордной вместимостью. Раньше он летал в России

Авиакомпания Azur Air Ukraine внесла в украинский реестр самолет Boeing 777-300ER, который, как оказалось, ранее летал в России. Вместимость самолета – 531 кресло, а это является рекордом для авиации нашей страны. Материнской компанией Azur Air Ukraine является крупнейшая в РФ чартерная авиакомпания Azur Air.

Воздушное судно выпустили еще в 2007-м, а зарегистрировали в Украине 20 декабря под номером UR-AZR. Самолет имеет заводской номер 32713, сообщает avianews.

Как свидетельствуют данные международного реестра airfleets.net, самолет с таким же номером с 2007 по 2019 годы летал в Emirates Airline, а позже эксплуатировался в российской Azur Air. Последний полет судна был зафиксирован еще 25 ноября – из Москвы в Анталью.

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Отметим, ранее Boeing 777-300ER выполнял рейсы из ряда российских городов. В частности, по туристическим направлениям из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону.

В Azur Air Ukraine сообщили, что самолет будет иметь компоновку бизнес и экономического класса на 531 место. Это одна из наиболее плотных компоновок на рынке, что может сказаться на удобстве во время длительных перелетов. Ранее предыдущие владельцы ставили в Boeing 777-300ER лишь от 364 до 442 кресел.

Авиакомпания анонсировала рейсы на курорты Карибского бассейна – в Ла-Роману (Доминиканская Республика) и Канкун (Мексика). При этом чартерная программа может начаться уже в ближайшие недели.

"Воздушное судно Boeing 777-300 планируется использовать для чартерных программ туроператора "АНЕКС Тур Украина" в изысканных местах отдыха, в том числе Доминикана и мексиканского Канкуна. Современный авиалайнер рассчитан на перевозку 531 пассажира в салонах двух классов (бизнес и эконом)", – говорится в сообщении Azur Air Ukraine в Facebook.

Ранее основными направлениями Azur Air Ukraine были Анталия, Хургада, Шарм-эш-Шейх и Барселона. Базовым аэропортом является "Борисполь", а штаб-квартира авиакомпании находится в Киеве. Основали Azur Air Ukraine в сентябре 2008 года. Флот авиакомпании насчитывает 10 самолетов (не считая Boeing 777-300 – 3 Boeing 757-300, 3 Boeing 767-300 и 4 Boeing 737-800.

Как сообщал OBOZREVATEL, венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air открыла 4 новых маршрутов из аэропорта "Киев" (Жуляны) в Европу. Так, запускают рейсы из столицы в Стокгольм (Швеция), Париж (Франция), Эйндховен (Нидерланды) и Дебрецен (Венгрия).