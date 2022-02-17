В Украине вводят новые ограничения для грузовиков: что они предусматривают

В Украине начали внедрять европейские стандарты по габаритно-весовым ограничениям для перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Таким образом страна начала переходить на европейские габаритно-весовые нормы. К примеру, для 2-осного грузовика максимальное значение фактической массы установлено на уровне 18 тонн.

Об этом сообщила пресс-служба Минифраструктуры. Отмечается: Соответствующее постановление поддержал Кабинет министров.

"В принятом постановлении детализированы и уточнены максимально допустимые нагрузки на ось в зависимости от количества осей и межосевого расстояния. Долгое время препятствием для этого являлись технические характеристики украинских дорог. Подавляющая часть строилась еще в советские времена и не была рассчитана на современные нагрузки", – говорится в сообщении.

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Какие установили максимальные значения фактической массы для обычных грузовиков

Для обычных грузовиков максимальные значения фактической массы на государственных дорогах предусматривают:

18 тонн – для 2-осных автомобилей;

25 тонн – для 3-осных автомобиляей;

32 тонны – для 4-осных автомобилей;

38 тонн – для 4-осных автомобилей (с двумя рулевыми осями, ведущими осями и оснащенных спаренными колесами).

Какие установили максимальные значения фактической массы для комбинированных грузовиков

Для грузовиков, соединенных с прицепом или полуприцепом (комбинированных), максимальные значения фактической массы на государственных дорогах предусматривают:

36 тонн – для 2-осных тягачей с 2-осным полуприцепом;

40 тонн – для 2-осных тягачей с 3-осным полуприцепом;

40 тонн – для 3-осьных тягачей с 2-осьным, либо 3-осным полуприцепом;

42 тонны – для 2-осьных тягачей с 3-осьным полуприцепом, которые осуществляют перевозку одного или более контейнеров либо смешанных кузовов, максимальной длинной в 13,716 м (контейнеровозы);

44 тонны – для 3-осных тягачей с 2-осным, либо 3-осным полуприцепом, которые осуществляют перевозку одного или более контейнеров либо смешанных кузовов, максимальной длинной в 13,716 м (контейнеровозы).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине ужесточили наказание нарушителей габаритно-весового контроля. Наказывать нарушителей теперь разрешается Укртрансбезопасности через суд, а суммы взысканий составляют от 8,5 тыс. до 51 тыс. грн.