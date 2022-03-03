В Украине запретили звонки в Россию

В Украине теперь ограничены разговоры с украинских сим-карт в Россию, заявили в Госспецсвязи. Абоненты украинских мобильных операторов не смогут дозвониться абонентам российских. Такие меры необходимы для того, чтобы оккупанты не смогли передавать информацию с телефонов в РФ и Беларусь.

Также мобильные операторы сейчас ограничили возможность активации недавно приобретенных мобильных карт. Это сделано, чтобы оккупационные войска не могли в ходе мародерств похищать SIM-карты и использовать их, говорится в сообщении Госспецсвязи.

"Обращаем ваше внимание! У оккупантов в настоящее время нет средств связи, с помощью которых могут осуществлять передачу данных, звонки между собой и в страны-агрессоры. Поэтому учащаются случаи кражи мобильных телефонов украинцев рашистами", – говорится в сообщении.

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Также в ведомстве дали несколько советов и рекомендаций украинцам. В частности, рекомендовали установить PIN-код для SIM-карты, а также пароль на телефон.

"В случае похищения вашего телефона, необходимо НЕМЕДЛЕННО сообщить об этом вашему мобильному оператору с помощью других средств связи (интернет-поддержка, телефон друга, стационарный аппарат и т.д.). Телефоны с похищенными SIM-картами перестанут обслуживаться, тем самым вы обеспечите соблюдение информационной безопасности", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, мобильные операторы из Канады, США и целого ряда стран Европы решили отменить оплату за телефонные звонки в Украину. В список государств вошли Австрия, Германия, Швейцария, Финляндия, Словакия, Северная Македония, Швеция, Литва, Латвия, Чехия, Польша, Хорватия, Сербия, а также Босния и Герцеговина.