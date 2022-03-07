В Украине запретили все проверки бизнеса, а обязательные РРО для "ФОПов" отложили

В Украине на время военного положения не только отменяют часть налогов для предпринимателей, но и запрещают все виды проверок бизнеса. Надзор будет осуществляться только в части регулирования цен на соцтовары. Также откладывается внедрение РРО для всех физических лиц-предпринимателей.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Соответствующие решения Кабинета министров уже приняты или будут приняты в ближайшее время. В целом они включают:

освобождение от уплаты ЕСВ для "ФОПов" 1-2 групп на время военного положения и в течение года после его завершения;

освобождение от уплаты ЕСВ для "ФОПов" 3 группы за наемных сотрудников, призванных в ряды ВСУ и другие вооруженные формирования (платить за низ будет государство);

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отсрочка в уплате налогов для всех предприятий, которые не могут заплатить;

отсрочка внедрения РРО для всех "ФОПов";

отмена всех мер рыночного и потребительского надзора по всем вопросам, кроме регулирования цен и контроля за ценообразованием;

мораторий на проведение проверок всех видов бизнеса.

Кроме того, Кабмин и местные власти вплотную занялись стабилизацией цен на социально важные товары. Теперь военные администрации вместе с Нацполицией и Гослекслужбой смогут контролировать цены на продукты, лекарства и топливо.

Также правительство и местные власти активно принимают дополнительные меры, чтобы стабилизировать цены на товары первой необходимости.

"Не следует некоторым предпринимателям пытаться заработать на войне", – подчеркнул Шмыгаль.

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