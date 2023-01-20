Украинцев заправляют российским автогазом: эксперты рассказали, как топливо попадает в страну

На украинских топливный рынок все еще попадает автомобильный газ российского происхождения. Его везут обходными путями через страны Европы.

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Об этом рассказали эксперты топливного рынка. Как рассказал Александр Сиренко профильному изданию "Нафторинок", российский нефтепродукт смешивают с европейскими, что осложняет идентификацию происхождения товара.

В частности, такое топливо, по его словам, поступает из Литвы, Латвии и Польши "Лакмусом смеси пропан-бутана из РФ является низкая цена и отсутствие сертификата производства", – отметил эксперт.

Аналогичные данные предоставил и аналитик рынка автогаза Артем Куюн. По его словам, российское топливо также везут в Украину из Болгарии и Румынии.

Как объяснил специалист, в Европе обращение такого товара пока что разрешено, в результате к идентификации нефтепродукта там относятся не слишком придирчиво. Однако для Украины важно происхождение товара, т.к. это финансирование агрессора.

По словам Сиренко, на российское происхождение топлива может указывать два основных признака. Это низкая цена и отсутствие сертификата производства.

"Простого и одновременно эффективного решения проблемы не видно... Пока российские нефтепродукты можно легально завозить в соседние страны, они будут пытаться проникать в Украину... Импорт ограничен только моральным барьером", – резюмировал Куюн.

Ситуация может немного улучшиться после вступления в силу с 5 февраля европейского эмбарго на нефтепродукты из РФ. Однако, по мнению Куюна, полностью российский автогаз из Украины все равно не исчезнет, так как его будут по прежней схеме пытаться поставлять уже из других стран через ту же Европу.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на существенное подорожание за последний год, формально цена бензина в Украине все равно остается самой низкой в Европе. Тем не менее реальная стоимость топлива для граждан Украины не такая уж и низкая. Например, при равной цене на топливо на среднюю зарплату британец может купить 2096 л бензина, а украинец – только 298,5 л.

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