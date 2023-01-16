В Украине заблокирована схема масштабного хищения продуктов для военных. Фото

В Украине разоблачили группу людей, которая присваивала и перепродавала продукты питания, которые предназначались для военных ВСУ (Вооруженных сил Украины). Изъятые в ходе обысков продукты будут переданы военным.

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Об этом сообщает пресс-служба ГБР (Государственное бюро расследований) 16 января. Как отмечается, одно из частных предприятий занималось поставкой продуктов в более чем 45 воинских частей. Только за полгода войны в 2022-м оно получило военных подрядов более чем на 2 млрд грн.

В документах предприниматели указывали одно количество продуктов, а в воинские части присылали совсем другие объемы. Остаток продукции они перепродавали через сеть посредников.

"В ходе масштабной спецоперации ГБР провело почти 70 обысков. В результате изъято более 30 тысяч банок тушеной продукции весом более 7 тонн, которая уже была готова к перепродаже, а также почти 4 млн гривен в разной валюте, вероятно полученных преступным путем. Также, из целью возмещения ущерба изъяты десятки автомобилей, на которых перевозили краденые продукты, а также черновая документация, подтверждающая противоправную деятельность", – отметили в ведомстве.

В настоящее время один из представителей фирмы сообщен о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч. 4 ст. 191 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Процессуальное руководство осуществляет Днепропетровская специализированная прокуратура по военной и оборонной сфере Южного региона.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники правоохранительных органов Украины разоблачили преступную схему одесских таможенников, по которой им удалось заработать огромные суммы денег незаконным путем. Полученные взятки преступники хоронили в обогревателях, макулатуре и туалете.

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