В Украине за месяц изменились цены на бензин: сколько стоит на АЗС

В Украине цены на топливо в январе снизились, больше всего просела стоимость автогаза. Бензин А-92 подешевел на 1,7% – до 49,1 грн за литр.

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В январе по сравнению с декабрем бензин А-95 просел в цене на 2,0% – до 50,3 грн за литр. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

В свою очередь, дизельное топливо снизилось в цене на 1,6%, стоимость составила 54,1 грн за литр. Больше всего подешевел сжиженный газ для автомобилей – на 3,5% – до 28,1 грн за литр.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина создаст государственный запас нефти и нефтепродуктов минимум на два месяца. Особые требования будут выдвигаться для хранения топлива – система должна быть диверсифицированной, чтобы обезопасить запасы.

Соответствующий законопроект одобрил Кабинет министров на заседании 14 февраля, сообщил Денис Шмыгаль. Следующим шагом станет регистрация документа в Верховной Раде. В проекте закона предлагается создать запас нефти, бензина, дизеля, автогаза и т.п. в объеме, которого хватит на 61 день. Это минимальный размер резерва, на практике государственный запас может быть больше.

OBOZREVATEL сообщает ранее о том, что в Украине уже весной 2023 года ожидается рост цен на топливо. По всей видимости, подорожание придется на март и апрель, такой прогноз озвучил эксперт топливного рынка и директор ООО "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн.

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