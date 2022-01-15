В Украине взлетело число "ФОПов" с РРО: кто остался в тени

В Украине число физлиц-предпринимателей, которые установили регистраторы расчетных операций (РРО), достигло 227 тыс. При этом всего за сутки количество таких предприятий увеличилось на 15 тыс. Это рекордный суточный рост.

Об этом говорится в данных статистики налоговой, которые есть в распоряжении OBOZREVATEL. Отметим, с 1 января 2022-го "ФОПы" второй и третей группы обязаны устанавливать кассовые аппараты (или программные РРО) и выдавать своим клиентам чеки.

Такие нормы не действуют в отношении "ФОПов" первой группы (у них нет нанятых сотрудников и годовой оборот до 1,08 млн грн), а также к тем предпринимателям, которые не работают с населением, или же торгуют товарами в селах и не продают сигареты и алкоголь.

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Отметим, в первую очередь против установки РРО выступают те предприниматели, которые:

уже превысили лимиты по оборотам, однако продолжают оставаться на едином налоге;

продают контрабанду и фальсификат и не могут выдавать на них чеки.

Для бизнеса, который работает по правилам, установка РРО позволит создать равные условия между всеми. Кроме того, программный РРО можно бесплатно скачать на сайте налоговой и установить на любой смартфон. Для "ФОПов" также есть и платные программные РРО, однако кроме передачи данных об операциях в налоговую они также предоставляют аналитические услуги, собирают данные и анализируют их.

Против РРО выступают те предприниматели, которые скрывают свои реальные обороты, а также продают фальсификат и контрабанду и поэтому не могут выдавать на такой товар чеки. Возможность получить чек – защита покупателя. Так он может доказать, где приобрел некачественный товар.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине физлица-предприниматели "ФОПы" из-за перерасчета прожиточного минимума и минимальной зарплаты заплатят больше налогов. При этом повышение минималки несущественное и ожидается только в октябре 2022-го, поэтому и рост налоговых отчислений будет незначительным.