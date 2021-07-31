В Украине взлетели цены на бензин и дизтопливо

В Украине цены на бензин и дизтопливо в период с 23 по 30 июля выросли в пределах 10-90 коп./л. Речь идет о росте стоимости в розничных сетях АЗС, работающих в эконом и среднем сегментах.

В частности, бензины на станциях ZOG, "Олас", Marshal подорожали на 50 коп./л. Дизтопливо прибавило в цене 10-50 коп./л. Об этом свидетельствуют данные консалтинговой группы "А-95".

На станциях KLO бензины подорожали на 10 коп./л. На 30-60 коп./л цену бензинов и дизтоплива повысила сеть Prime.

В "БРСМ-Нафта" цены на дизельное топливо выросли на 56 коп./л. На Motto все виды топлива подорожали на 17-57 коп./л.

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Кроме того, на 48-90 коп./л выросла цена бензинов и дизтоплива в сети "Татнефть-АЗС-Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, стоимость бензина в Украине превысит 35 грн/л, если нефть подорожает до $100 за баррель. Крупнейшие компании прогнозируют повышение цены к 2022 году.

Отметим, АЗС с мая вынуждены устанавливать цены исходя из ограничений, заложенных правительством. Главный редактор издания "Нефтерынок" Александр Сиренко заявил, что мировые нефтяные котировки напрямую затрагивают котировки нефтепродуктов на европейских хабах.