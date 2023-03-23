На АЗС украинцам вместо бензина заливают "бодягу": как распознать фальсификат

Несмотря на то, что фальсифицированного горючего в Украине стало меньше, полностью с рынка оно не исчезло. Однако теперь его сбывают в небольших городах. Чаще всего же, по данным экспертов, в "бодяжном" топливе можно обнаружить октановое число было намного ниже необходимого, а также превышение объемной доли ядовитого бензола и серы.

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Об этом сообщает Институт потребительских экспертиз. Отмечается, что из больших сетей АЗС же фальсификат встречается на заправках:

ANP;

АВИАС.

"Но эти компании в последнее время в принципе лихорадят. Так что результаты трудно назвать неожиданными", – говорится в сообщении.

Также, по данным экспертов, не соответствует нормам профильного ГОСТа горючее еще в трех в сетях. Это:

24/7 в Днепропетровской области, в одной из проб горючего которой "октановое число было намного ниже необходимого". Что является четким маркером самодельного топлива, производимого в кустарных условиях.

KRAFT – в бензине которой было обнаружено превышение содержания серы в 35 раз.

DNIPRO OIL GROUP – в топливе которой было обнаружено "заоблачное" превышение содержания серы в 70 раз.

Опасный бензин может повредить и авто, и здоровье

Кроме того, отметили эксперты, объемная доля ядовитого бензола в пробах сетей KRAFT и DNIPRO OIL GROUP тоже превышает норму. Так:

в бензине с АЗС KRAFT было зафиксировано почти четырехкратное превышение;

у DNIPRO OIL GROUP превышение оказалось более чем семикратным.

"Это опасное соединение, от которого образуется нагар и происходит перегрев двигателя. При таком огромном количестве бензола проблемы со здоровьем у водителей и пешеходов практически неизбежны. По сути как и практически гарантирована поломка автомобиля", – резюмировали в Институте.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты советуют проживающим в малых населенных пунктах украинцам заправляться на больших АЗС. Там риск получить некачественное топливо намного меньше.

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