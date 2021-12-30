В Украине ввели новые праздничные рейсы: куда можно полететь

В преддверии Нового года авиакомпании из Украины расширили свои маршрутные сетки сезонными сериями праздничных рейсов из аэропорта "Борисполь". Так, с 25 декабря выполняются рейсы авиакомпании Azur Air в Варадеро (Куба), с 26 декабря – чартерные рейсы МАУ в Эрзурум (Турция) и SkyUp – в Зальцбург (Австрия).

С 27 декабря чартеры по новым направлениям запустила МАУ – на остров Маэ (Сейшелы) и в Канкун (Мексика), а также Windrose Airlines – в Киттиля (Финляндия). Об этом сообщает 30 декабря пресс-служба "Борисполя" в Facebook.

Кроме того, 28 декабря в Киттеля можно вылететь самолетами МАУ. С 28 декабря новые направления в экзотические страны открыли еще 3 авиакомпании: SkyUp – в Хамбантоту (Шри-Ланка), МАУ – в Кайсери (Турция), Azur Air – в Канкун (Мексика).

Видео дня

Уже с 29 декабря Windrose Airlines начала выполнять рейсы в Рованиеми (Финляндия), МАУ – в Мале (Мальдивы). Отмечается, что полеты в город Мале с 8 декабря выполняет также авиакомпания Azur Air. Нужно учитывать, что большинство вышеперечисленных рейсов введены лишь на время праздников.

Куда чаще всего летали украинцы в 2021-м?

Самым популярным направлением среди украинцев в текущем году стала Турция. При этом больше всего бронирований билетовбыло сделано прошедшей весной –24%.

На второй позиции оказалась Польша, а на третьей идет Грузия. Об этом сообщает Finance.ua со ссылкой на данные сервиса поиска авиабилетов Aviasales.ua.

Отмечается, что в список самых популярных направлений в первом полугодии 2021-го вошли ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты) и Беларусь. При этом в летний период украинцы также часто искали билеты в Черногорию и Грецию. Осенью же искали направления в Италию и Испанию.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, авиакомпания Wizz Air убрала из продажи билеты на более чем 80 рейсов по Европе. Отменили ряд рейсов и из Украины. Больше всего сокращенных маршрутов относятся к Италии.