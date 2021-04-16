В Украине ввели новые правила растаможки машин: для кого стоимость снизится в разы

В Верховной Раде утвердили новые правила растаможки "евроблях". В результате оформление части машин может подешеветь в несколько раз.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Для примера просчитаем, какой размер акциза на растаможку автомобиля возрастом 8 и 14 лет с бензиновым двигателем 2000 куб. см по старым и новым правилам.

Итак, по новым правилам:

машина возрастом 8 лет – 500 евро;

машина возрастом 14 лет – 625 евро.

По старым правилам:

машина возрастом 8 лет – 800 евро;

машина возрастом 14 лет – 1400 евро.

По новым правилам пошлину платить не нужно, а НДС – только с акциза. Вот как он будет считаться: базовая ставка + коэффициент двигателя + доплата за дизельный двигатель.

Базовая ставка зависит от возраста машины. Если меньше 9 лет, то платить ее вовсе не нужно.

Отметим, "евробляхи", ввезенные до конца 2020 года, растаможат по особым условиям. На оформление дадут 180 дней с момента, как законы вступят в силу. Как подсчитал глава профильного комитета Даниил Гетманцев, в среднем растаможка будет стоить не более 1000 евро.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцам, которые ездят на автомобилях с европейской регистрацией, для легализации машин придется искать их реальных владельцев за границей. Так, большинство "евроблях" оформлено на европейские компании, а их реальные владельцы – украинцы – ездят с доверенностями.