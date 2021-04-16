В Україні ввели нові правила розмитнення машин: для кого вартість знизиться в рази

У Верховній Раді затвердили нові правила розмитнення "євроблях". У результаті оформлення частини машин може подешевшати в кілька разів.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Для прикладу прорахуємо, який розмір акцизу на розмитнення автомобіля віком 8 і 14 років із бензиновим двигуном 2000 куб. см за старими і новими правилами.

Отже, за новими правилами:

машина віком 8 років – 500 євро;

машина віком 14 років – 625 євро.

За старими правилами:

машина віком 8 років – 800 євро;

машина віком 14 років – 1400 євро.

За новими правилами мито платити не потрібно, а ПДВ – тільки з акцизу. Ось як він буде рахуватися: базова ставка + коефіцієнт двигуна + доплата за дизельний двигун.

Базова ставка залежить від віку машини. Якщо менш ніж 9 років, то платити її зовсім не потрібно.

Зазначимо, "євробляхи", які ввезені до кінця 2020 року, розмитнять за особливими умовами. На оформлення дадуть 180 днів із моменту, як закони набудуть чинності. Як підрахував глава профільного комітету Данило Гетманцев, у середньому розмитнення коштуватиме не більш ніж 1000 євро.

Як раніше писав OBOZREVATEL, українцям, які їздять на автомобілях з європейською реєстрацією, для легалізації машин доведеться шукати їхніх реальних власників за кордоном. Так, більшість "євроблях" оформлена на європейські компанії, а їхні реальні власники – українці – їздять із дорученнями.