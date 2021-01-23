В Украине введут новые правила карантина: что откроют и куда запретят ходить

В Украине с 25 января закончится локдаун, при этом большую часть карантинных ограничений оставят. Заведения общественного питания откроются, но работать смогут до 23 часов. А в кино и театры будут продавать билеты на половину мест.

Об этом 23 января на своей странице в Telegram написал премьер-министр Денис Шмыгаль. "Украина выходит из усиленного карантина 25 января. Мы возвращаемся к тем ограничениям, которые действовали в декабря 2020 года ... Выход из усиленного карантина не означает, что вирус исчез. Мы должны оставаться бдительными и тщательно соблюдать все правила. Маски, дистанция, дезинфекция – это основа", – написал премьер.

Что изменится:

откроют общепит, но работать они будут до 23, а заказы перестанут принимать уже в 22 часа;

на улицы нельзя выходить без паспорта, а в транспорт заходить без надетой маски;

оставят запрет на плановую госпитализацию;

в транспорте разрешат занимать только сидячие места;

кинотеатры, театры - продавать только 50% мест;

дискотеки и ночные клубы останутся закрытыми;

в музеях заполняемость всего один человек на 10 квадратных метров;

в спортазалах один человек на 20 квадратных метров;

в кафе и ресторанах максимум четыре человека за столиком.

Отметим, в Украине, несмотря на локдаун, продолжил работу общественный транспорт, также власти фактически никак не ограничивали количество человек на площадях, в парках, детских площадках и т.д.

Как сообщал OBOZREVATEL, Денис Шмыгаль заявил, что карантинные мероприятия, такие как обязательное ношение маски и соблюдение социальной дистанции, будут действовать в Украине до конца 2021 года.