В Украине вскрыли схему, с помощью которой в Россию и Беларусь отмывались миллионы долларов

В Украине разоблачили организованную группу, которая пыталась заработать в условиях войны. Злоумышленники организовали незаконный вывод из государства денег российского и беларуского бизнеса.

На дельцов вышли во время проведения фильтрационных мероприятий граждан страны-террориста и возможных участников ДРГ (диверсионно-разведывательных групп). Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований 7 мая.

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До начала войны злоумышленники занимались легализацией денег, минимизацией налогового бремени и выводом средств через аффилированный конвертационный центр. При этом они пользовались коррупционными связями в регистрационных и других органах власти для изготовления украинских паспортов и других документов на вымышленные имена и фамилии.

На паспорта с ложными данными они регистрировали коммерческие структуры и использовали их в своей незаконной деятельности. Лишь за нескольких месяцев 2021-го через фиктивные фирмы обналичили более 110 млн грн.

Однако уже во время активной фазы войны РФ против Украины злоумышленники решили "расширить" свой бизнес и начали предоставлять услуги по нелегальному выводу средств "контрагентов" из нашей страны через механизм так называемых "перестановок" наличных денег.

Во время проведения обысков было изъято почти $1,5 млн и 150 тыс. евро, поддельные паспорта граждан Украины, печати и документы фиктивных предприятий, а также компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.

"В рамках уголовного производства, начатого по признакам совершения уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) УК Украины, продолжаются следственные действия. Среди них устанавливаются должностные лица в регистрационных и других органах власти, способствовавших выдаче фальшивых документов", – говорится в сообщении ГБР.

Как сообщал OBOZREVATEL, Государственное бюро расследований обнаружило на территории Морского торгового порта в Одесской области имущество российских коммерсантов, которое транзитом проходило через Украину. Стоимость металлических заготовок и изделий составляет более 93 млн грн.

Следователи учреждения обратились к руководителю военно-гражданской администрации области с инициативой принудительно изъять продукцию и передать ее на нужды украинской армии.