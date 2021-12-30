В Украине разоблачили конвертцентр: на топливе "отмывали" сотни миллионов гривен

В Украине рассекретили крупный конвертационный центр, "отмывший" сотни миллионов гривен на фиктивной продаже топлива. Фигуранты использовали схему для минимизации налогов. Они подделывали документы об операциях по покупке или продаже горючего.

Злоумышленники подделывали отчеты и вносили недостоверные сведения в Единый реестр налоговых накладных. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба СБУ.

Как выяснилось, схему организовали руководители нескольких коммерческих структур из Киева. А для продаж они привлекли аффилированные фиктивные фирмы.

Видео дня

Фигуранты дела использовали индивидуальные сейфы компании, чтобы скрыть черную бухгалтерию. Те предоставляли услуги хранения вещей и документов.

В ходе обысков правоохранительные органы обнаружили:

компьютерную технику;

средства связи;

электронные носители информации с доказательствами противоправной деятельности;

печати и финансово-хозяйственную документацию фиктивных компаний.

"Злоумышленникам грозит до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества. Правоохранители проводят дальнейшие процессуальные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности всех фигурантов", – отметили в пресс-службе Национальной полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец получил три года тюрьмы за мошенничество. Он почти год заправлялся за чужие бонусы на одной из автозаправочных станций, на которой работал ранее. В общей сложности он использовал чужие бонусы на сумму почти в 200 тыс. грн.