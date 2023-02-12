В Украине вскоре могут значительно измениться цены на яйца: прогноз экспертки

В Украине в феврале-марте могут измениться цены на один из продуктов-лидеров подорожания 2022 года – куриные яйца. Так, стоимость может снизиться на 10-15%.

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При этом еще большее удешевление ожидается после Пасхи (начало апреля) – 35-40%. Такой прогноз озвучила в комментарии OBOZREVATEL Светлана Литвин, аналитик УКАБ (Украинский клуб аграрного бизнеса).

Экспертка отметила, что поскольку поголовье кур-несушек постепенно восстанавливается, то в ближайшие два месяца цена на яйца может снизиться. Речь идет о снижении стоимости на 10-15%.

"Существеннее снижение цены будет наблюдаться после Пасхи, которая будет в начале апреля этого года. Тогда будут действовать сразу 2 фактора: увеличение предложения от домохозяйств из-за более теплой погоды, а также уменьшение спроса населения после Пасхальных праздников. Поэтому в тот период можно ожидать цену на 35-40% ниже текущей", – сказала специалист.

Наряду с овощами, фруктами и сахаром яйца стали лидером по росту цены в 2022 году. За прошлый год яйца подорожали на 76%.

Ранее стало известно, что в Украине в 2023 году предлагают кардинально изменить правила продажи алкоголя. Запретят продажу наличными, а также вместо традиционных акцизных марок будут использовать электронные.

Изменения предлагают и в Офисе президента (для компенсации бюджетных потерь из-за предложенного снижения налогов), и в Минфине (в их варианте акциз изменится только для вина).

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что в Украине помидоры подорожали на 10%. Причиной стало падение импорта при сохранении высокого спроса. Ситуация может скоро измениться – эксперты ожидают падения цен на томаты уже в середине февраля.

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