В Украине изменят правила продажи алкоголя и взлетят цены: к чему готовиться 

В Украине в 2023-м предлагают кардинально изменить правила продажи алкоголя. Запретят продажу наличкой, а также вместо традиционных акцизных марок будут использовать электронные. Изменения предлагают и в Офисе президента (для компенсации бюджетных потерь из-за предложенного снижения налогов), и в Минфине (в их варианте акциз изменится только для вина).

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Акцизную марку при этом предлагают перевести в электронный вид как в ОП, так и в профильном комитете Верховной Рады. Несмотря на обещанную борьбу с контрабандой, в Украине рынок крепких алкогольных напитков все еще на львиную долю находится в тени. Купить продукцию без акциза можно в сети, работают целые онлайн-магазины.

О том, что и как может измениться, читайте в материале OBOZREVATEL.

Что хотят изменить: акцизы и правила продажи

Министерство финансов предлагает увеличить акциз на вина. Сейчас он составляет 8,42 грн за литр, в Кабмине же хотят повысить эту цифру до 12,23 грн (на 3,81 грн). Также хотят постепенно повысить акциз и на топливо (детальнее об этом читайте в следующих публикациях). Подорожание алкоголя в среднем даст возможность увеличить поступления в бюджет на 3,3 млн грн в месяц (сумма в масштабах бюджета незначительная).

Есть и кардинальное предложение. В Офисе президента, как заявил замглавы ОП Ростислав Шурма, предлагают запретить продавать алкогольные напитки за наличку. Использовать можно будет только безналичный расчет. Это должно увеличить количество безналичных платежей, кроме того, магазины больше не смогут продавать товар с фальсифицированным акцизом, так как движение средств на счетах можно проверить – и скрыть продажу будет крайне сложно.

Сейчас объем "теневого рынка" спиртных напитков составляет по разным оценкам до 50%! Это огромная цифра. В ОП считают, что вместе с выводом рынка из тени также стоит повысить размер акциза. Это может привести к повышению бюджетных поступлений, однако кардинально ситуацию в бюджете не изменит.

"Водка дает в бюджет около 10 млрд в год. Если вдвое повысить акциз, и они не уйдут в тень, все равно будет 20 млрд", – рассказал OBOZREVATEL глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Что изменится, если все предложения примут:

Бутылка вина подорожает как минимум на 4 грн. Правительству придется пересмотреть минимальные розничные цены, так как увеличится одна из ключевых составляющих в цене.

Крепкий алкоголь подорожает как минимум на 20-30%. Повышение акциза, как того предлагают в ОП, отобразится и на ценах. Представители рынка считают, что это якобы может способствовать увеличению уровня тени. Правда, существование теневого рынка скорее возможно из-за отсутствия жесткого контроля, а не из-за высоких акцизов. Украинские акцизы при этом значительно ниже, чем в большинстве странах ЕС.

Акцизы станут электронными, а купить алкоголь можно будет только картой. Вместо традиционных наклеенных "бумажек" в виде акцизных марок, и в парламенте, и в Офисе президента предлагают использовать электронные акцизные марки. Это специальные QR-коды, которые сможет считать любой желающий, узнать, где и кем был произведен алкоголь, откуда он попал в магазин. Также, если предложения ОП примут, оплачивать любой алкоголь можно будет только по безналу.

Украинцам продают опасный алкоголь

Закон запрещает продавать крепкий алкоголь в пластиковой таре, регламентируются также и минимальные цены. Однако это не мешает сбывать тонны контрабанды. Пятилитровая бутылка водки находится на расстоянии двух кликов от всех пользователей сети. Чтобы купить контрабанду, достаточно воспользоваться поисковиком.

Работают целые подпольные онлайн-магазины. Они принимают заказы и присылают алкоголь с помощью почтовых операторов. Здесь 0,5 л водки можно купить всего за 35 грн. Тогда как средняя цена в магазине – 110 грн. В сети можно купить и "левый" алкоголь (который вывозят из заводов и продают без уплаты акцизов), и "кустарный" (когда вместо водки украинцам фактически предлагают разбавленный спирт).

Покупая алкоголь без акциза, у продавца, который не имеет лицензии, вы рискуете купить "кустарный" опасный алкоголь. Такой алкоголь часто сбывают через кафе, небольшие заведения. Собственники таких предприятий покупают дешевый алкоголь и продают его на разлив. Иногда с его помощью разбавляют коктейли. Заметить фальсификат сложно, этим и пользуются мошенники.

Чтобы сократить уровень контрафакта и увеличить поступления в бюджет, каждый украинец, оплачивая товары, услуги, должен убедиться, что продавец имеет лицензию, зарегистрирован, платит налоги. Это не только поможет экономике, но и позволит защитить свои права.