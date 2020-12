В Украине в 2021-м резко подорожает мобильная связь: сколько заплатим

В Украине с 1 января 2021 года подорожает мобильная связь практически у всех операторов. Такой рост связан с увеличением расходов на развитие сетей, повышением зарплат и расходов на электроэнергию.

О том, кому и как повысят тарифы – читайте в материале OBOZREVATEL.

В "Укртелеком" тариф "простой" с 67,10 подорожает до 73,81 грн. Пакет с 500 междугородними минутами и 120 минутами на сети мобильных операторов подорожает с 94 до 117 гривен/месяц. В среднем подорожание составит около 20-24%.

Vodafone анонсировал подорожание тарифов Vodafone 4G Smart XS, Vodafone 4G Smart S и Vodafone 4G Smart M.

Какие тарифы действуют Vodafone

С 28 декабря самый простой тариф Vodafone 4G Smart XS подорожал с 35 гривен до 45 гривен. В пакет входит 1 ГБ интернета и 100 минут по Украине.

Lifecell пересмотрит тарифы с 13 января. Это коснется пакетов "Лайфхак", "Интернет Жара", "Железная двадцатка", а также "4 безлимит 2019", "Жара GO", "Жара GO PLUS", "Комфорт".

Сколько стоит мобильная связь lifecell

Ранее OBOZREVATEL писал, что из-за повышения цены на электроэнергию, а также введения помесячной оплаты по основным пакетам мобильным операторам рано или поздно придется искать дополнительные источники заработка.

Мы также разобрались, почему в Украине интернет рано или поздно сильно подорожает. Рынок уже перенасыщен провайдерами, поэтому работать по нынешним ценам становится попросту невыгодно. Эра относительно дешевого интернета подходит к концу, и уже скоро украинцы будут платить больше.