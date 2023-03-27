В Украине переписали цены на ключевой продукт: сколько стоит

В Украине подешевела гречка. По состоянию на 27 марта килограмм этой крупы в среднем стоит 60,07 грн, что почти на 6 грн меньше среднемесячной цены февраля в 66,16 грн.

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Об этом сообщает "Минфин". Согласно его данным, в отдельных сетях супермаркетов гречку продают по:

Metro – 53,9 грн;

Auchan – 49,9 грн;

Varus – 76,4 грн.

Дешевеет гречка уже 7-й месяц подряд. Последний раз цены на нее выросли еще в августе-2022 – с 91,7 до 92,73 грн/кг (+1,03 грн). Далее же стоимость только снижалась:

сентябрь – до 87,94 грн (минус 4,79 грн);

октябрь – до 80,78 грн (минус 7,16 грн);

ноябрь – до 76,99 грн (минус 3,79 грн);

декабрь – до 73,85 грн (минус 3,14 грн);

январь-2023 – до 69,4 грн (минус 4,45 грн);

февраль – до 66,16 грн (минус 3,23 грн).

Сколько гречки едят украинцы

Цены на гречку в Украине снижаются, в частности, в связи с хорошим урожаем. По данным Минагрополитики, еще на середину ноября ее было намолочено 156 тыс. тонн.

При этом ежегодная потребность в крупе, по словам первого заместителя главы министерства Тараса Высоцкого, составляет 100-110 тыс. тонн. "Соответственно Украина полностью обеспечит себя гречкой, еще и сформирует резерв", – рассказал он ранее.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом же в Украине выросла стоимость продуктов питания. Так, в феврале-2023, по сравнению с февралем-2022, они подорожали на 31,5%. Больше всего – яйца, цена на которые подскочила сразу на 80,3%.

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