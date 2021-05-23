В Украине усилили борьбу с уклонением от уплаты налогов: в ГНС создано новое подразделение

В Государственной налоговой службе (ГНС) создано новое подразделение – Департамент налоговых расследований. Целью его работы является увеличение налоговой эффективности плательщиков и повышение уровня добровольной уплаты налогов.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС со ссылкой на слова заместителя председателя налоговой службы Евгения Олейникова. Чиновник сообщает, что вопросы, связанные с противодействием и борьбой со сложноструктурированными схемами по уклонению от налогообложения, сохраняют свою актуальность и сегодня.

"Такой департамент станет той институциональной единицей, на которую возложены полномочия по комплексно-аналитической деятельности по исследованию наиболее актуальных и опасных моделей (схем) по уклонению от уплаты налогов и сборов. При этом, замечу, он не будет органом, который будет проводить уголовное расследование налоговых правонарушений", - отметил Евгений Олейников.

Конечным результатом работы нового подразделения в ГНС видят повышение уровня добровольной уплаты налогов за счет отказа от схем минимизации платежей в бюджет. Для этого будет применяться комплекс действий налогового расследования:

анализ деятельности субъектов хозяйствования;

выявление рисков уклонения от налогообложения;

организация и контроль отработки рисков;

сопровождения результатов налогового расследования.

Евгений Олейников также отметил, что при создании Департаментом налоговых расследований внимание было сосредоточено на анализе опыта прогрессивно ориентированных развитых государств, таких США, Австралия, Канада. При этом информируется, что в течение 1 квартала текущего года новым подразделением "уже наработано вопросов на общую сумму 7,3 млрд грн".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ГНС назвали новое основание для налоговой проверки: в "группе риска" окажутся те субъекты хозяйствования, которые реализовывают подакцизную продукцию с применением кассовых аппаратов.