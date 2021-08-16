В Украине украли базу клиентов известного интернет-магазина: мошенники выманили 1 млн грн

Мошенники украли базу клиентов интернет-магазина Cactus, специализирующийся на торговле техникой, товарами для дома и животных. Аферистам удалось выманить у покупателей магазина около 1 млн грн.

В частности, киевлянин Артем Левковский купил на сайте видеокарты общей стоимостью более 75 тысяч гривен. После заказа с ним связался якобы менеджер Cactus и сообщил, что заказ нужно оплатить полностью на карту ПриватБанка. Об этом сообщает Delo.ua.

Он отправил деньги и позже получил сообщение, что заказ прибыл на точку выдачи, но там товара не было. При этом в Cactus сообщили, что никакого товара не пришлют, так как деньги за него на счет магазина не поступали.

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В компании заявили, что ситуация Левковского – не первая. Жертвами аферистов стали около 10 человек. Во всех случаях история одинаковая – люди пришли в магазин за товаром, но его там не было.

По словам сооснователя Cactus Антона Скляра, базой контактов клиентов Cactus с данными об их заказах на сумму около 1 млн грн завладел бывший сотрудник магазина Алексей Ольховский.

Под видом менеджера компании он связывался с покупателями, обещав им прислать товар после 100% предоплаты на карту своей матери. Клиенты деньги отправляли, но товар не получали.

Представители Cactus отметили, что обратились в полицию, написав заявление о мошенничестве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Киберполиция разоблачила преступную группировку, которая обманула граждан на 10 миллионов гривен по схеме перевыпуска SIM-карт. В распоряжении фигурантов были базы данных клиентов мобильных операторов и банков.