В Украине подсолнечное масло почти сравнялось в цене с оливковым, несмотря на статус главного экспортера: цифры

В Украине цены на подсолнечное масло выше, чем в Польше, Черногории и других странах Европы. Несмотря на то, что страна считается главным экспортерам этой продукции в мире, цены уже доходят до уровня стоимости самого простого оливкового масла.

Об этом в своем Telegram-канале написал бывший министр финансов Игорь Уманский. "Цены на масло подскочили еще в начале года с 30-35 гривен за бутылку (0,8 литра) до 70 грн... Следующие полгода правительство или не реагировало, или делало вид, будто вот-вот решит вопрос. А тем временем стоимость подсолнечного масла вплотную приблизилась к стоимости простых сортов оливкового", – написал Уманский.

Отметим, в крупных онлайн магазинах литр самого простого оливкового масла можно купить за 99-97 грн. При этом цены на подсолнечное нерафинированное масло доходят до 85 грн за 900 мл (или 94 грн за литр).

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Цены на подсолнечное масло в Украине зависят от мировых. В мире подсолнечное масло резко подорожало, в результате украинские производители начали отправлять больше продукции на экспорт и чтобы им было выгодно обеспечивать внутренние потребности, цены пришлось взвинтить.

Кабмин действительно не вводил ручное регулирование цены. Вместо этого там пообещали, что следом за мировыми ценами начнут снижаться и украинские.

Стоимость подсолнечного масла в Украине по состоянию на август оказалась на 35% выше, чем в среднем по Европе. Украинцы платят 2,03 евро (62,86 грн по сегодняшнему курсу), а в Испании стоимость продукта составляет 1,44 евро (45,26 грн), в Польше – 1,2 евро (37,72 грн).

Украина заняла первую строчку в рейтинге главных экспортеров подсолнечного масла в мире по итогам 2020-го. Больше всего продукта доставили в Индию (31%), Китай (20%) и Нидерланды (10%).

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный анализ о том, как и почему изменились цены на масло. К примеру, экономист Олег Пендзин заявил, что Украина очень сильно зависима от производителей мировых цен. Но наши производители, как мировые производители, не спешат снижать цены. Цена на масло подсолнечное на мировом рынке снизилась на 10%, а в Украине – только на 0,7%.