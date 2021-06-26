Украинское подсолнечное масло за границей стоит дешевле: как и почему рекордно взлетели цены

Цены на подсолнечное масло на украинских прилавках в этом году побили все рекорды. По данным Госстата, по сравнению с маем 2020-го этот продукт подорожал на 75,2%. Только с начала этого года подсолнечное масло выросло в цене на 42,7%. Сейчас цена немного стабилизировалась, и бутылка масла в розницу стоит около 60 грн. Но в ней даже меньше литра.

В то же время Украина является одним из мировых лидеров по производству и экспорту подсолнечного масла. Почему же на внутреннем рынке оно такое дорогое и может ли государство на это повлиять – разбирался OBOZREVATEL.

Для подорожания подсолнечного масла в Украине есть ряд объективных причин. Прежде всего ­ ­– высокие цены на мировых рынках. Дело в том, что лишь 7% выработанного в Украине подсолнечного масла идет на внутренний рынок. Все остальные 93% – на экспорт.

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"В 2021 году имеем рекордно высокую цену за 4 последних года на украинское подсолнечное масло через повышенный спрос, в частности с стороны Китая. – говорит аналитик УКАБ Светлана Литвин. – Это автоматически поднимает цену на данный продукт и для украинского потребителя".

"У производителя масла есть возможность реализовать свою продукцию или на экспорт, или для потребностей внутреннего рынка в зависимости от более привлекательной цены. Поэтому цена растет одновременно как на внешних, так и на внутреннем рынках", – говорит Литвин.

Также на цене подсолнечного масла отразился плохой урожай прошлого года: в прошлом сезоне собрали 14,6 млн тонн подсолнуха, а в позапрошлом 15,2 млн тонн. Это влияет на баланс доступности семян для переработки, говорит эксперт по вопросам аграрного сектора Concorde Capital Андрей Передерей. "Переработчик начинает конкурировать за подсолнух. И цена на сырье начинает расти", – пояснил он.

Что интересно, несмотря на то, что Украина – главный производитель подсолнечного масла, в супермаркетах, к примеру, Польши, цены на украинское масло на 10% ниже, чем в наших магазинах. Как утверждает доцент Киевской школы экономики, эксперт по земельным вопроса Олег Нивьевский, проблема в разнице в налогообложении:

"В случае экспорта у нас нулевая ставка НДС. А реализация в торговых сетях бутилированного подсолнечного масла происходит за ставкой 20%. Бывает, что у нас цена на подсолнечное масло в магазинах выше, чем в странах, в которые мы продаем, потому что у них ниже налог".

Но кроме этого на цену подсолнечного масла на прилавках влияют и внутренние факторы нашего масляного рынка.

По словам президента Украинской аграрной конфедерации Леонида Козаченко, наш рынок подсолнечного масла достаточно развит. В то же время, мощностей по переработке масличных культур у нас почти в 4 раза больше, чем самого сырья. Это усложняет ситуацию для небольших предприятий, которые самостоятельно не выращивают эти культуры. Поэтому на рынке более уверенно чувствуют себя те переработчики, которые хотя бы на 50% сами обеспечивают себя сырьем. Это дает им конкурентные преимущества.

"Не хочу называть, но есть отдельные компании, доля которых на рынке превышает 30%. У них есть и собственное сырье, которое почти на 100% обеспечивает их потребности. Это публичные компании, которые являются лидерами рынка", – рассказывает Козаченко.

Монополии – это плохо, но они до сих пор не создавали критических ситуаций на рынке. Так было до прошлой зимы, когда в парламенте приняли изменения в налоговое законодательство и уменьшили НДС на масличные культуры с 20% до 14%, говорит Козаченко:

"Это увеличило на 6%. затраты предприятий, у которых нет собственного сырья. Они и так находились в сложных условиях из-за стремительного роста цен на сырье и отсутствия оборотных средств, а еще добавилась проблема, которая увеличила себестоимость производства. Значительная часть предприятий, задействованных в производстве, понесли огромные убытки, их имущество арестовывали и выкупали. Не могу сказать, что это делают монополисты. Но я этого не исключаю. Эта ситуация также серьезно отразилась на цене масла, что уменьшило покупательскую способность украинских потребителей".

Некоторые игроки рынка ранее заявляли, что решение по НДС принято в пользу больших производителей, которые сами обеспечивают себя сырьем. В частности, в лоббировании этого законопроекта подозревают владельца холдинга "Кернел-Трейд" олигарха Андрея Веревского. Этот холдинг, к слову, стал крупнейшим получателем возмещения НДС за май 2021-го. Государство компенсировало компании почти 1,7 млрд грн.

В конце апреля Министерство развития экономики и участники рынка подписали меморандум об ограничении экспорта масла. Согласно нему установили квоту на экспорт в размере 5,38 млн тонн (примерно 98% от запланированного ранее объема экспорта).

"Определенный объем экспорта с одной стороны успокоит внутренний рынок (мы уже наблюдаем стабилизацию цен), а с другой – никаким негативным образом не повлияет на уже предоставленные международные обязательства украинских производителей подсолнечного масла и сохранит статус лидера на мировом рынке",­ – объясняет Литвин.

Некоторые эксперты к искусственным ограничениям рынка скептичны:

"У нас есть рыночные механизмы регуляции цен и объемов, – говорит Передерей. – Политика протекционизма работает хорошо, если и против страны применяется такая же политика. Но если мы просто не будет давать квоту на экспорт – это не рыночный механизм регуляции цен. Блокируя экспорт, мы ударим по валютным сбережениям и торговому балансу".

Нивьевский так же против вмешательства в рынок и предлагает другой механизм помощи:

"Не нужны ни ограничения экспорта, ни меморандумы, которые писали, ни другие способы регулирования потребительской цены. Экономика от этого страдает. Когда не все граждане могут себе позволить купить продукт, необходимо развивать систему адресной продовольственной помощи. Такая программа есть во многих странах, даже в США. Нужно работать над ней, а не вмешиваться в цены".

Но Козаченко утверждает, что в сложившихся условиях рынок может уничтожить небольших производителей, потому над регулированием цен придется думать:

"Не думаю, что государству сейчас нужно регулировать цены на рынке. Но с другой стороны, если не отменят новые нормы налогообложения, это придется делать. Иначе отдельные субъекты хозяйствования будут иметь "монопольное" преимущество".

В последнее время цены по фьючерсах на подсолнечное масло начали снижаться, потому сейчас складываются объективные обстоятельства, чтобы и цены на наших прилавках начали падать. Но смогут ли цены на подсолнечное масло дойти до приемлемого уровня, учитывая условия на нашем рынке – пока сказать сложно.